Riigikogu hakkab arutama erakondale tehtavatele annetustele ülempiiri seadmist

Sotsiaaldemokraatliku erakonna ettepanek on kehtestada erakondadele tehtavate annetuste laeks 100 000 eurot ühe annetaja kohta. Koalitsioon pole selle idee vastu. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul võiks see piir olla madalam.

Sotsiaaldemokraatide mõte on kehtestada erakondadele tehtavatele annetustele 100 000-eurone lagi, et vähendada erakondade sõltuvust suurrahatjatest.

"Eestis tõesti, kui me vaatame viimaseid riigikogu valimisi, siis oli vähemalt üks erakond, kelle poole tuli miljon eurot ühe inimese käest - ligi pool kogu riigikogu valimiskampaaniast. Me maailmas oleme näinud seda, et erakonnad jäävad suurde sõltuvusse ja lõppkokkuvõttes väga rikkad inimesed hakkavad dikteerima Eesti poliitikat," lausus SDE fraktsiooni esimees Lauri Läänemets.

Lea Danilson-Järg Isamaast ütles, et selline muudatus suurendaks ebavõrdsust opositsiooni ja koalistiooni vahel. Koalitsioonierakonnad saavad riigilt rohkem raha.

"Neil on seetõttu võimalik endale palgata nõunikke ja teha väga tõhusat tööd. Lisaks on neil palju saadikuid riigikogus, kes on palgalised ja ka ametkonnad on neile abiks. Kui siin piirata opositsioonierakondade võimalust enda tegevust rahastada, siis mulle tundub, et see piirab meie sellist demokraatiat," lausus Danilson-Järg.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul sooviks valitsus, et erakonnad lepiksid annetustele ülempiiri seadmises kokku ja see võiks olla madalam, kui sotside pakutud 100 000 eurot ühe annetaja kohta aastas.

"See piir, kui seda seada, peaks olema oluliselt väiksem ja selle eesmärk on see, et inimesed, kes ei ole valimistel osalenud ja kes ei ole rahva käest mandaati saanud... Ei ole õige, kui nad rahaga poliitikat juhtima hakkavad," sõnas Pakosta.

Õnne Pillak Reformierakonnast ütles, et poliitikat ei peaks kujundama nurga tagant, sest igaüks saab seda teha avalikult.

"Kandideerib parlamenti ning oma mõtetele ja ideedele saab inimestelt ka vajaliku mandaadi, aga kui hakatakse otsuseid, mõtteid ja kujundamisprotsessi kuskilt nurga tagant tegema, siis see kindlasti rikub Eesti riigi usaldusväärsust," ütles Pillak.

Eelnõu esimene lugemine on järgmisel nädalal.