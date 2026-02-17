Eesti on valmis arutama ETS-i muutmist etteaimatavamaks

Pärast seda, kui Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles, et Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem vajab uuendamist, hakkasid süsinikuhinnad langema. Ka Eesti toetab süsteemi muutmist. Euroopa Komisjon on lubanud oma ettepaneku esitada veel enne suve.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja veel mitme riigi juhid ütlesid eelmisel nädalal välja, et heitkogustega kauplemise süsteemi ETS tuleb muuta, sest see õõnestab Euroopa tööstuse konkurentsivõuimet.

Merzi sõnul ei ole heitkogustega kauplemise süsteem mõeldud tulu teenimiseks, vaid selleks, et motiveerida ettevõtteid üle minema süsinikuvabale tootmisele. Selle jutu peale langesid saastekvoodi hinnad järsult viimase poole aasta madalaimale tasemele.

Majandusekspert Heido Vitsuri sõnul tegi Euroopa Liit heitkogustega kauplemise süsteemi luues valearvestuse

"Euroopa kujutas sellele süsteemile üle minnes ette, et Euroopal on jõudu kehtestada ülemaailmseid standardeid ja et Euroopa suudab tõmmata olulist osa riike oma süsteemi kaasa. Tegelikult ei olnud," tõdes Vitsur.

Majandusekspert Raivo Vare ütles, et parim lahendus oleks stabiilsus.

"Nagu maksumaksmisega ikka, sest see on ju roheline maks, see võiks olla stabiilne. Me võiksime teada, et maksab 25 eurot tonn ja jutul lõpp. Nagu hiinlastel. Ja ei investorid teavad ja kõik teavad, et ka 20 aasta pärast ta maksab nii palju. Sellest lähtuvalt saab planeerida investeeringut, kõik välja arvutada. Praegu aga ei ole mitte mingit kindlust, sest see on spekulatiivne turg ja veel nii halvasti üles ehitatud," kommenteeris Vare.

Peaminister Kristen Michal ütles, et ka Eesti peab muutust vajalikuks.

"Kuna ETS süsteemis on ühiku hinnad üsna spekulatiivsed, ei ole etteaimatavad, siis tasuks süsteem üle vaadata. Mitmesuguseid ettepanekuid on olnud. On räägitud piirhinnast, ühikute lisamisest sellesse süsteemi - kõik need võimalused on olemas," rääkis Michal.

"Nii mina kui ka teised riigijuhid on esitanud Euroopa Komisjonile ettepaneku esitada kevadel või suvel täiendav analüüs ETS süsteemi kohta ja siis me saame hinnata ettepanekuid süsteemi muutmiseks. Põhiline mure on nende ühikute kõikuv või volatiilne hind, mis ei võimalda etteaimatavust. Aga samas, ma vaatasin esialgseid analüüse ja Eesti energiahinnast, energia lõpphinnast moodustas see ikkagi üsna väikese osa. Eesti on nõus arutama kõiki ettepanekuid, mis seda süsteemi etteaimatavaks muudavad, aga ma ootan kõigepealt ikkagi komisjoni ettepanekuid," lausus Eesti peaminister.