Läänemets: ma ei näe mingit võimalust, et sotsid valitsusse läheksid

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets (SDE) ütles, et ei näe mingit võimalust, et sotsiaaldemokraadid Reformierakonna juhitavasse valitsusse tagasi läheksid. Tema sõnul ei pane teda ükski pakutav ametikoht seda kaaluma.

"Arvestades kui halvasti Reformierakond on saanud riigi juhtimisega hakkama,

siis ma ei näe mitte mingit võimalust, et sotsiaaldemokraadid läheksid Reformierakonna juhitavasse valitsusse enne riigikogu valimisi," ütles Läänemets ERR-ile.

"Peaminister Kristen Michal koos teiste reformierakondlastega on ka kulutanud eelmisel aastal ja ka sellel aastal väga palju aega, et avalikkusele seletada, kuidas nende arvates on nüüd elu parem, kui sotsiaaldemokraat valitsuses ei ole. See on väga konkreetne sõnum olnud Reformierakonnalt sotsiaaldemokraatidele," ütles Läänemets.

"Ma jätkuvalt ütlen, et kui avaneb võimalus Kristen Michalile umbusaldust avaldada, siis me seda teeme," lisas ta.

Läänemets rõhutas, ka seda, et sotsiaaldemokraadid lähtuvad ka riigikogu saalis hääletades enda maailmavaatest, mitte koostööst opositsiooni või koalitsiooniga.

"Et vahepeal siin konkurendid nii koalitsioonist kui opositsioonist püüavad meid ühte patta panna koalitsiooni tegemistega. Ei, see niimoodi ei ole. Ja me selles loogikas kindlasti ei mõtle," sõnas Läänemets.

Nii Isamaa esimees Urmas Reinsalu kui ka EKRE esimees Martin Helme ütlesid teisipäeval ERR-ile, et nende teada on Reformierakond sotse uuesti valitsusse kutsunud. Küll aga Reformierakonna juhatuse liige Maris Lauri ja ka fraktsiooni juht Õnne Pillak ütlesid, et ei ole sellist juttu kuulnud.

"Ei ole Reformierakond sotsiaaldemokraate valitsusse kutsunud. Vastus on kindlasti ei. Ei ole Reformierakond sotsiaaldemokraate kutsunud," kommenteeris seda Läänemets.

"Neid jutte olen ma kuulnud ise ka parlamendis väga palju, mis puudutab seda, et kas sotsid lähevad nüüd Reformierakonna valitsusse ja need jutud tulevad kahest asjast. Esiteks Kristen Michal püüab luua sellist kuvandit Reformierakonnale, et Reformierakond on liberaalsete erakondade eestkõneleja ja selle jaoks on väga oluline näidata, et sotsiaaldemokraadid oleks kuidagi nendega nagu kaasas. Teiseks, mis on veel olulisem - tänase valitsuse seis on väga habras ja Kristen Michal peab oma erakonnas kuidagi hoidma usku üleval ja seletama, kuidas nad hakkama saavad juhul, kui Eesti 200-st keegi minema läheb ja vähemusvalitsus tekib. Selle usu müümiseks on vaja siis seletada, et neil on tagataskust võtta sotsiaaldemokraadid," rääkis Läänemets.

Läänemets lisas, et ei ole nõus minema Reformierakonna valitsusse ka siis kui talle pakutaks näiteks riigikogu esimehe kohta.

"Ma ei näe siin mingisugust loogikat. Isegi sellisel juhul sotsiaaldemokraadid valitsusse ei hakka minema," ütles ta.

Enne riigikogu valimisi ei toimu midagi

"Enne kui ei ole toimunud suuri muutusi, milleks on riigikogu valimised, mis arvatavasti toovad kaasa ka vajalikud muudatused Reformierakonnas enda sees, on sotsiaaldemokraatidel väga keeruline minna valitsusse isegi siis kui pakutakse riigikogu esimehe kohta või midagi muud. Küsimus on ju sisuline, mitte positsioonides. Sotsiaaldemokraadid täna riigikogu suuruselt teise saadikurühmaga saavad väga hästi oma tööd tehtud, meil ei ole vaja ilmtingimata riigikogu esimehe kohta. Meie jaoks on probleem selles, et kuidas jagatakse maksuraha kõige rikkamatele, mitte sinna, kus on elukallidus kõige suurema mõjuga. Meie jaoks on probleem see, et Reformierakonnal ei ole täna valmidust võtta vastu energeetikas otsuseid kiiresti ja tõhusalt," rääkis Läänemets.

"Need on põhilised probleemid, me näeme seda kõrvalt ja meil ei ole usku, et need laheneks siis, kui sotsiaaldemokraadid Reformierakonnaga ühes valitsuses oleks," lisas ta veel.

"Kui me vaatame Reformierakonna sisulist võimekust riiki juhtida, siis seda ju tänasel hetkel ei ole ja seda kaasvastutust on väga keeruline võtma minna. Et vastutada selle eest, et midagi kuskil ei tehta kuni riigikogu valimisteni. Tänane valitsus on ju kõik pausile pannud."

Läänemets kritiseeris Michali tegevust ka välispoliitilisel tasandil.

"Loomulikult võiks olla valitsuses välispoliitika eestkõneleja selline, kellel oleks ühiskonnas autoriteet, keda automaatselt ühiskond, meedia ja kõik teised kuulavad ja tema sõna autoriteediks peavad. Täna seda ei ole," sõnas Läänemets.

"Eesti on ju loobunud tänasel hetkel sellisest liidripositsioonist või üldse aktiivsest välis- ja julgeolekupoliitika ajamisest peaministri tasandil. Vahet ei ole, kas Eestil on üks või teine välisminister, kui peaminister Euroopa Ülemkogus või teiste riigijuhtidega teistes formaatides toime ei tule, siis vahet ei ole, kes välisminister on," lausus Läänemets.

Läänemetsale ei meeldinud ka valitsuse reaktsioonid president Alar Karise väljaütlemistele välismeedias, mis tõid kaasa väikse skandaali.

"Kui me räägime kasvõi sellest, kuidas valitsus oma mõtteid või erimeelsusi arutas läbi meedia presidendiga, siis selliseid asju ei ole võimalik heaks kiita. Ei välisministri, ei peaministri osas ja loomulikult me oleme selles suhtes kriitilised," lausus Läänemets.

Samas teeb välisministeerium üldiselt Läänemetsa sõnul head tööd.

"Mis puudutab välisministeeriumi tööd ja minister koos selle ametkonnaga seda teeb, siis ma julgeks öelda, et see on jätkuvalt Eestil väga hea. Nii kaitseministeeriumi kui välisministeeriumi töö, mis puudutab julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. Need on seotud väga tugevalt ja on head, see kõik toimib. Võib-olla jätab soovida see, kuidas avalikkuses kõike seda välja öeldakse," lausus Läänemets.