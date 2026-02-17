Prantsusmaa vabastas trahvi maksmise järel Vene varilaevastiku tankeri

Prantsusmaa vabastas arvatavalt Venemaa varilaevastikku kuuluva tankeri pärast seda, kui aluse omanik tasus trahvi, teatas prokuratuur teisipäeval.

Prantsuse sõjaväelased läksid liitlaste abiga jaanuaris Hispaania ja Maroko vahel naftatankeri Grinch pardale ning eskortisid selle Marseille'sse.

Euroopa Liidu sanktsioonide all on ligikaudu 600 alust, mida kahtlustatakse kuulumises Venemaa varilaevastikku.

Prantsusmaa pidas septembri lõpus kinni ka Venemaaga seotud laeva Boracay, mis väidetavalt sõitis Benini lipu all. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin mõistis selle sammu hukka kui piraatluse.