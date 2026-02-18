Oluline Venemaa–Ukraina sõjas kolmapäeval, 18. veebruaril kell 5.40:

- Zelenski sõnul ei lubaks ukrainlased tal loovutada Donbassi Venemaale;

- Ukraina ja Venemaa pidasid Genfis USA vahendatud läbirääkimisi;

- Kiiev: üle 80 protsendi sõjalisest abist Ukrainale tuleb NATO kaudu.

Zelenski sõnul ei lubaks ukrainlased tal loovutada Donbassi Venemaale

Ukraina rahvas ei toeta rahulepingut, mis näeb ette Ukraina üksuste ühepoolse väljaviimise osast Donbassist ja selle territooriumi üleandmise Venemaale, ütles president Volodõmõr Zelenski teisipäeval intervjuus portaalile Axios. Ta rõhutas, et selline leping lükatakse rahvahääletusel tagasi.

Intervjuu salvestati ajal, mil Ukraina ja Venemaa delegatsioon pidasid Genfis otsekõneluste kolmandat vooru.

Võtmeküsimus on endiselt kontroll Donbassi üle, millest umbes 10 protsenti on praegu Zelenski sõnul Ukraina käes.

Zelenski sõnul ütlesid USA erisaadik Steve Witkoff ja president Donald Trumpi väimees Jared Kushner talle, et nende arvates soovib Venemaa siiralt sõda lõpetada, ning kutsusid teda üles Ukraina delegatsiooni seisukohta vastavalt koordineerima.

"Zelenski tegi selgeks, et ta on palju pessimistlikum. Samuti soovitas ta Witkoffil ja Kushneril mitte proovida teda sundida edendama rahuvisiooni, mida tema enda rahvas tajuks läbikukkumisena," märkis Axios.

Ukraina president nimetas ka ebaõiglaseks seda, et Trump kutsub avalikult üles järeleandmistele Kiievilt, mitte Venemaalt. Zelenski sõnul ei peitu püsiva rahu tee Vene režiimi juhile Vladimir Putinile "võidu andmises".

"Loodan, et see on vaid tema (Trumpi) taktika, mitte otsus," ütles Zelenski Axiosele.

Zelenski sõnul pakkusid Ühendriikide vahendajad välja variandi, mille kohaselt Ukraina väed lahkuksid praegu nende kontrolli all olevatelt Donbassi aladelt ja territooriumist saaks demilitariseeritud "vaba majandustsoon". Washington ei ole aga võtnud seisukohta selle kohta, milline riik selle territooriumi üle suveräänsust teostaks.

President rõhutas, et iga leping tuleb esitada Ukraina rahvale referendumile. Kui see näeb ette Ukraina lahkumist Donbassist, loobudes seal elavate inimeste suveräänsusest ja kodakondsusest, lükatakse see tagasi.

"Emotsionaalselt ei andesta inimesed seda kunagi. Mitte kunagi. Nad ei andesta... mulle, nad ei andesta (Ühendriikidele)... See on osa meie riigist, kõik need kodanikud, lipp, maa," ütles Zelenski.

Samal ajal pakkus president välja, et Donbassi praeguse rindejoone fikseerimine, nagu plaanitakse kahes teises piirkonnas, kus Venemaa kontrollib territooriumi, võiks avalikkuse toetust leida.

"Ma arvan, et kui me fikseerime dokumendis, et me jääme sinna, kus me kontaktjoonel oleme, siis ma arvan, et inimesed toetavad seda referendumil. See on minu arvamus," ütles Zelenski.

Ukraina ja Venemaa pidasid Genfis USA vahendatud läbirääkimisi

Ukraina, Venemaa ja USA pidasid teisipäeval Genfis uue kolmepoolse rahukõneluste vooru. Washington avaldab survet jõuda kokkuleppeni enne suve.

Järgmine kohtumine on kavandatud kolmapäevale. Tegemist on kolmanda läbirääkimiste vooruga alates jaanuarist. Eelmised kohtumised lõppesid tulemusteta.

"Arutelud keskendusid praktilistele küsimustele ja võimalike lahenduste mehhanismidele," sõnas Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov. "Täname oma Ameerika partnereid konstruktiivse koostöö eest."

Ukraina delegatsiooni juhtiv Umerov lisas, et esimese päeva tulemustest kantakse president Volodõmõr Zelenskile ette veel teisipäeval.

Zelenski on märkinud, et kõige tundlikumad teemad, sealhulgas territooriumid ja kontroll Zaporižžja tuumajaama üle, jäid pärast Araabia Ühendemiraatides toimunud kõnelusi lahenduseta.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et seekordne voor käsitleb laiemat teemaderingi kui varasem piiratud arutelu Abu Dhabis.

"Seekord kavatseme arutada laiemat küsimustevalikut, mis puudutab nii territooriume kui ka kõike muud meie nõudmistega seonduvat," lausus Peskov.

Kolmepoolsed läbirääkimised avas ametlikult Šveitsi liidunõunik Ignazio Cassis, kes tervitas delegatsioone. Šveits võõrustab kohtumist oma traditsioonilises rollis neutraalse vahendajana.

Vaid mõned tunnid enne kõneluste algust – ja hoolimata sellest, et Kiiev oli osalemisega juba nõustunud – kutsus USA president Donald Trump Ukrainat avalikult "läbirääkimistelaua taha".

"Meil on käimas suured kõnelused. Ukrainal on parem kiiresti läbirääkimiste laua taha tulla," ütles Trump ajakirjanikele. "See on kõik, mis mul öelda on. Me tahame, et nad tuleksid."

Peskov märkis ajakirjanikele, et ei oota esimeselt päevalt suuri edasiminekuid, lisades, et läbirääkimised jätkuvad kolmapäeval.

Kõnelused toimuvad pärast nädal aega kestnud Vene ametnike teravat kritikat, kes on vihjatud, et Moskva eesmärke täidaks vaid Ukraina kapitulatsioon.

Kiiev: üle 80 protsendi sõjalisest abist Ukrainale tuleb NATO kaudu

Üle 80 protsendi kogu Ukrainale antavast sõjalisest toetusest koordineeritakse ja tarnitakse praegu NATO kaudu, ütles presidendikantselei ülema asetäitja Ihor Žovkva, edastas uudisteportaal Ukrinform.

"On kõnekas, et enam kui 80 protsendi kogu Ukrainale antavast sõjalisest abist koordineeritakse ja tarnitakse praegu NATO kaudu. On tähtis, et see näitaja jätkuvalt kasvaks," ütles Žovkva kohtumisel NATO poliitiliste ja julgeolekupoliitiliste küsimuste abipeasekretäri Boris Rugega.

Ta rõhutas 12. veebruaril Brüsselis NATO peakorteris toimunud Ramsteini formaadis kohtumise tulemuslikkust.

Selle peamiste tulemuste hulgas olid teadaanded uutest panustest PURL-programmi, mis ületavad 500 miljonit dollarit, ning lubadused toetada Ukrainat sel aastal 38 miljardi dollariga.

Teisipäevasel kohtumisel arutati ka Ukraina energiaolukorda, Venemaa rünnakute tagajärgi energiataristule ja vajadust tugevdada õhukaitset.

Boris Ruge rõhutas omakorda, kui oluline on ühiselt tõrjuda Venemaa võimalikke katseid intensiivistada rünnakuid Ukraina energiasektorile.