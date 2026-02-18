Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Kallas ja Purga

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning kultuuriminister Heidy Purga. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab küsimustele, mis käsitlevad inimeste toimetulekut, noorte kõrge töötuse leevendamist, olukorda riigis, energiakriisi, energeetikat, julgeolekut, inimarengu aruannet ja valitsuse poliitikat ning süsinikukvoodi hinda.

Purga vastab küsimusele ajakirjanike õpetamise ning Kallas küsimusele koolijuhtide nõrga taseme kohta.