Nafta hind tõusis viimase kuue kuu kõrgeimale tasemele

Lähis-Idas kasvavad pinged ning naftahinnad on jõudnud viimase kuue kuu kõrgeimale tasemele.

USA president Donald Trump ähvardab Iraani ning nafta hind liigub maailmaturul üles.

Nafta hind on ületanud 70 dollari piiri ja rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli reede pärastlõunal 71,35 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 66 dollarit barreli kohta.

USA ja Iraan pidasid sel nädalal Šveitsis kõnelusi, kuid asepresident JD Vance kinnitas, et islamiriik ignoreerib Washingtoni põhinõudmisi. Meedias levivad nüüd väited, et USA ja Iraani vaheline sõda võib olla väga lähedal.

Trump ise ütles neljapäeval, et kui Teheran ei nõustu tuumakokkuleppega, läheb Iraanil väga halvasti. Trump lisas, et maailm saab tõenäoliselt järgmise 10 päeva jooksul teada, kas USA jõuab Iraaniga kokkuleppele või astub sõjalisi samme.

Trump on ka koondanud Iraani ranniku lähedale võimsa armaada. Lennukikandja USS Abraham Lincoln juhitud löögirühm on juba Lähis-Ida piirkonnas. Lähiajal peaks piirkonda jõudma veel ka USA mereväe suurim lennukikandja USS Gerald R. Ford.