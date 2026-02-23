X!

Ida-Viru kutsehariduskeskus loobub venekeelsetest täienduskoolitustest

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus.
Ida-Virumaa kutsehariduskeskus.
Ida-Viru kutsehariduskeskus on keskendunud üleminekule eestikeelsele kutseõppele. Kool on otsustanud loobuda ka venekeelsetest täiskasvanute täienduskoolitustest, kuigi riik neid jätkuvalt toetab.

Ida-Viru kutsehariduskeskuses on käimas intensiivkursused kutseõpilaste eesti keele taseme parandamiseks. Eelolevast sügisest on kool otsustanud lõpetada nn 60/40 kutsekeskhariduse andmise ja üle minna täiesti eestikeelsele õppele.

Lisaks võeti vastu otsus, et koolis ei hakata enam korraldama venekeelseid täiskasvanute täienduskoolitusi. Ei neid, mida riik toetab, ega ka ettevõtete tellitavaid.

"Me oleme seisukohal, et Eesti Vabariigis on eestikeelne haridus, sealhulgas kutseharidus. Ma saan aru, et Ida-Virumaal on see väga suur muudatus. Nõudlust (venekeelse õppe järele - toim) on, aga ka ettevõtjatel tasuks vaadata natuke avarama pilguga. Mitte ainult oma ettevõtte ja mitte ainult oma regiooni vaatest, vaid ka sellest, et kõik, kes omandavad kutse, oleksid konkurentsivõimelised ka väljaspool Ida-Virumaad, kus ainult vene keelega hakkama ei saa," ütles Ida-Viru kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur.

Aguri sõnul on kool valmis vajaduse korral andma täiskasvanutele eesti keeles järeleaitamistunde.

Haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Alo Savi sõnul on tehtud otsus kooli valik, sest riik jätkab venekeelsete täienduskoolituste toetamist.

"Riiklik koolitustellimus ei ütle, et koolitused peavad olema eestikeelsed, vaid tegelikult on ka venekeelseid koolitusi. Näiteks haridusportaali kaudu tasuta kättesaadavate koolituste hulgas on üle viiekümne venekeelse koolituse," lausus Savi.

Ida-Viru kutsehariduskeskus tegutseb õppekohtadega Jõhvis, Narvas ja Sillamäel.

Toimetaja: Johanna Alvin

