Vabariigi aastapäev tuleb pilves selgimistega ja lumine

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Meie ilma kujundab teisipäeval ühelt poolt üle Baltimaade aeglaselt ida suunas liikuv madalrõhkkond. Selle servas sajab Eesti lõunaosas mitmel pool lund, põhja pool on kuivem ja selle eest kannab hoolt Skandinaavia ja Soome kohal olev kõrgrõhuala. Kuivemas Põhja-Eestis on öösel ja hommikul miinuskraade 10-st enam, lõuna pool on õhk pehmem. Päeval vähenevad miinused jõudsalt ka Põhja-Eestis: päike toetab seda protsessi.

Eelolev öö tuleb Eestis pilves selgimistega. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool lund, põhjas on sajuvõimalus väiksem. Saartel on pinnatuisku. Põhjarannikul võib olla udu. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 7 kuni 13, saarte läänerannikul ja Lõuna-Eestis kuni 4 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool lund. Puhub kirde- ja idatuul 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Külma on 4 kuni 11 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Lõuna-Eestis sajab ajuti lund. Rannikul võib olla pinnatuisku. Puhub kirde- ja idatuul, õhtul ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Külma 1 kuni 8 kraadi.

Kolmapäev tuleb sajuta. Öösel on külma 12 kuni 17, kohati kuni 20, saarte rannikul kuni 8 kraadi, päeval on külma 4 kuni 11 kraadi. Neljapäeva öösel laieneb lumesadu läänest itta, hommikul jõuab merelt soe õhk ja levib päeval Lääne-Eesti kohale. Lumesadu asendub Lääne-Eestis nii lörtsi kui jäävihmaga, saartel ka vihmaga. See tähendab keerulisi liiklusolusid!

Reedel ja laupäeval soojenemine jätkub ja võimust võtavad plusskraadid, vähemalt päevasel ajal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

