X!

Hendrik Agur: üleminekukoolid peaks kas või mõneks ajaks riigistama

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Koolid, kus minnakse praegu üle eestikeelsele õppele ehk üleminekukoolid tuleks kas või mõneks ajaks riigistada ning panna koolijuhtideks eestikeelsed ja -meelsed inimesed ja eriti kehtib see Ida-Virumaa puhul, ütles "Esimeses stuudios" Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur.

Kahjuks on Eestis endiselt põhikoole, kus venekeelne õpe jätkub ja Ida-Virumaal on sellisteks linnadeks peamiselt Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva ning kuigi kõiges ei saa süüdistada sealseid omavalitsusi kui koolipidajaid, siis otsene vastutus on siiski sealsetel õpetajatel, koolijuhtidel ja linna- või vallajuhtidel, kelle hoiakud on olnud määravad, lausus Agur.

"Et kas on päriselt tahetud neid koole mehitada inimestega, kes päriselt hoolitsevad selle eest, et õppijad saaksid ka eesti keele oskuse, või on seda tehtud formaalselt ja "lükatud üle müüri" noori, kes umbkeelsena lähevad kuhugi," nentis ta.

2019. aastal Kohtla-Järve riigigümnaasiumi juhtima hakanud Agur ütles, et õppe pööramine eestikeelseks ei olnud tegelikult keeruline, piisas koondada enda kõrvale inimesi, kes uskusid, et nii-öelda kanna saab maha lüüa ka Kohtla-Järvel ja pöörata suures osas venekeelse õppe eestikeelseks.

"Riigigümnaasium oli selleks ideaalne platvorm, mis on sõltumatu kohalikust omavalitsusest, see andis suure tegutsemisvabaduse, mis oli paljudele vastumeelt, aga tänaseks on see lükatud käima suure hooga ja kõik on hästi," lausus Agur.

"Ma arvan, et riigikoolide olemasolu selles piirkonnas on võtmetähtsusega," lisas ta.

Agur märkis, et tal on keeruline uskuda, et üleminekukoolides toimub praegu suur kirgastumine ning suur muutus eesti keele suhtes.

"Mina näen lahendusena nende põhikoolide riigistamist, kas või mõneks ajaks – ega riik neid koole ju mujale ei vii, need on ikka sealsamas – aga see annaks võimaluse mehitada koolid motiveeritud ja pädevate ja eestikeelsete ja -meelsete hoiakutega juhtidega. See oleks lahendus minu arvates. Eks riik ja haridusministeerium otsustab, kuidas päriselt läheb. See oli lihtsalt minu isiklik arvamus, nähes olukorda nii-öelda otse põllul," lausus Agur.

Augustis Ida-Viru kutsehariduskeskust juhtima asunud Agur ütles, et koolis oli õppijate eesti keele oskus halb, väga halb või lausa olematu. Jutud, et mõni õppija ei osanud eesti keeles isegi tualetti küsida, vastavad kahjuks tõele, nentis ta.

Nüüd on Ida-Viru kutsehariduskeskuses neljandat nädalat toimumas eesti keele intensiivõpe ning kuigi sellega seoses tekkis väike skandaal sadakonna õpilase lahkumisega, on nood nüüd tagasi õppimas, lausus Agur.

"See ei olnud protestiavaldus. Osa sellest võis olla, aga see oli vastasmõju sellele algatusele, et me läksime ja muutsime järsku koolikorraldust. Võib-olla mõni ei viitsinud välja tulla. Mõni nädal oli sadakond õppijat kadunud. Tänaseks on nad tagasi. See teema on maas," ütles ta.

Üleminekukoolide esimene täiesti eestikeelne lend peaks põhikoolides lõpetama aastal 2030.

"Suur lootus on tõesti, et 2030, kui esimene lend ehk tänased 5. klassi õpilased lõpetavad 9. klassi, siis nad oskavad heal tasemel eesti keelt. On mingeid kahtlusi. Aga suures pildis võib see nii olla," lausus Agur.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Andres Kuusk

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:03

Sel nädalal toimuval Miss Valentine'il osaleb ka Pariisi OM-pronks

22:36

Hendrik Agur: üleminekukoolid peaks kas või mõneks ajaks riigistama

22:34

ETV spordisaade, 25. veebruar

22:24

Drell: peame hambad ristis põrandat närima Uuendatud

22:16

Võrkpalli Balti liiga poolfinaale alustasid võiduga Tartu ja Võru

22:15

Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis Uuendatud

22:02

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:59

Panter sai Riia tippklubilt selgelt lüüa: me ei suutnud mänguks valmis olla

21:31

Tartus rajati Anne kanalile 108-meetrise läbimõõduga jääkarussell

21:26

Neljapäeval esineb teedel libedust

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

12:13

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

07:39

Euroopa ärikukru kohustus võib Eestilt võtta 150 miljonit

22:15

Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis Uuendatud

06:16

Slovakkia: Vene naftatarned torujuhtme kaudu taastuvad neljapäeval

16:10

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

08:59

Trump pidas ajaloo pikima kongressi aastakõne

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

ilmateade

loe: sport

23:03

Sel nädalal toimuval Miss Valentine'il osaleb ka Pariisi OM-pronks

22:34

ETV spordisaade, 25. veebruar

22:24

Drell: peame hambad ristis põrandat närima Uuendatud

22:16

Võrkpalli Balti liiga poolfinaale alustasid võiduga Tartu ja Võru

loe: kultuur

18:50

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

18:42

Mart Kangro: me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses

17:19

Festival Võnge avalikustas tänavuse programmi

15:32

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

loe: eeter

18:57

Galerii: vabariigi aastapäeva ülekannete telgitagused

13:44

Triinu Meriste: poja elutarkus aitas maailma kokkuvarisemisega toime tulla

12:34

Dermatoloog: külm ilm ja liigne pesemine panevad naha proovile

11:04

Gaute Kivistik: inimene ei arene hädadeta

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

18:05

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

18:05

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

17:45

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

15:35

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

15:25

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

12:30

Kliimaministeerium toetab ühekordsete e-sigarettide keelustamist Euroopa Liidus

12:25

Neljapäeval sajab lund, lörtsi ja vihma

12:25

Raadiouudised (25.02.2026 12:00:00)

09:55

Euroopa Liit ootab USA-lt kaubandusleppe kohta suuremat selgust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo