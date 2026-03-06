X!

Karis ei kiirusta Hussarile kandideerimisotsuse teatamisega

Presidendi kantselei Kadriorus
Presidendi kantselei Kadriorus Autor/allikas: Raigo Pajula/presidendi kantselei
Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) üritab leppida kokku kohtumist president Alar Karisega, et saada temalt selge seisukoht teiseks ametiajaks kandideerimise kohta. Karis Hussariga kohtuma ei kiirusta.

Riigikogus toimus eelmisel nädalal vanematekogu laiendatud koosseisu koosolek, kus riigikogu erakondade esindajad lähenevaid presidendivalimisi ning kuigi võimalikus ühises kandidaadis pole kokkuleppele jõutud, lepiti kokku, et kõigepealt suhtleb riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) Karisega, et selgitada välja, kas ta soovib kandideerida teiseks ametiajaks.

Karis ütles selle nädala esmaspäeval Kanal 2 saatele "Silmast silma" antud intervjuus, et nii kiiresti see kohtumine ei toimu ning Hussar ei kutsu ennast presidendi juurde lõunale, vaid tema ikka Hussari. "Püüame aja kokku leppida. Seda enam, et on ju väga mõistlik aeg-ajalt kohtuda riigikogu esimehe ja valitsusliikmetega. See on osa presidendi tööst," ütles Karis.

Hussari nõunik Indrek Tarand ütles selle nädala teisipäeval ERR-ile, et on saatnud kirja presidendi kantselei sisenõunikule Erki Holmbergile, et kohtumist kokku leppida.

"Härra Holmberg vastab pärast nende mõtete arutamist vabariigi presidendiga omapoolsete seisukohtadega ning koonduva informatsiooni alusel tehakse ka tehniline otsus. Ma ise kujutan ette, et lõuna saab toimuma soojas ja sõbralikus õhkkonnas," ütles Tarand.

Presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk ütles reedel ERR-ile, et kohtumist veel kokku lepitud ei ole. "Anname teada, kui kohtumise täpne aeg on selgunud," ütles ta.

"Sinnani on veel (presidendivalimisteni – toim.) tükk aega. /.../ Eks ma mõtlen. Praegu tahan veel teha igapäevast tööd, ja kuna aega veel on, siis ei ole sellega kiiret. Poliitikud peavad selgust saama, mida nad tahavad ja keda nad tahavad," lausus Karis intervjuusaates.

Karis rääkis, et uuesti kandideerimise poolt räägib see, et ühe ametiajaga ei ole ta jõudnud päris kõiki asju ära teha, mis ta on soovinud. "Alati on niimoodi, et kui on viis aastat see ametiaeg, siis mõtled, et oleks paar aastat veel. Siis saaks kõik asjad ära tehtud, mis plaanis on," sõnas Karis.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

