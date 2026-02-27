X!

Reinsalu: ühiskond vajab erakondadelt Karise jätkamise osas selgust

Eesti
Foto: ERR
Eesti

On erakondi, kes ei julge öelda oma seisukohta välja, aga on Alar Karise presidendina jätkamise vastu, ühiskond vajab samas selgust ja kindlustunnet, rääkis Isamaa esimees Urmas Reinsalu ETV hommikusaates "Terevisioon" antud intervjuus.

"Ühiskond vajab selgust. Ka katsed hulka erinevaid sümpaatseid inimesi lavale tuua selgust juurde ei anna. On kaalukad argumendid, ka julgeolekulised, ühiskonna uuesti liitmise poolt," ütles Reinsalu. "Kriitika Karise välispoliitilise tegevuse suhtes tegelikult tähendab Karise taandamist nende poolt, kes neid argumente esitavad."

Reinsalu kordas, et Isamaa toetab Karise jätkamist presidendi ametis.

"See on president Karise jaoks tõsine valikukoht ja ma loodan, et ta annab positiivse vastuse," ütles Reinsalu, viidates riigikogu vanematekogu otsusele saata parlamendi esimees Lauri Hussar nõusoleku küsimuses Karisega kohtuma.

"Ükski parlamendierakond Karist ei välistanud, osad ei ole suutnud oma positsiooni väljendada," ütles Reinsalu. "Julgeolekukriisi ajal ei ole mõtet suure usaldusega riigipead vahetada. See on järjepidevuse reserv. Tahaks loota, et parteid suudavad üle olla intriigidest ja saadame ühiskonnale kindluse sõnumi."

Samas vestluses osalenud Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak loetles presidendi pädevustena esmalt julgeolekupoliitika ja välispoliitika ning lisas, et president peaks olema võimeline ühiskonda ühendama.

"Istuvat presidenti on ju Reformierakond toetanud, aga ei saa mööda vaadata tõsisasjast, et Karis on öelnud, et ta teist ametiaega ei planeeri. Sellest tulenevalt on inimlik selgeks teha, kas president on oma seisukohta muutnud," ütles Pillak.

Pillak märkis samas, et tema sisetunne ütleb, et kandidaate tuleb veel, isegi kui Karis ütleb, et tema on valmis. "Ilma aruteluta presidendfi valimine, ma ei tea, kas see on kõige mõistlikum," lisas ta. "Olen kuulnud, et sotsiaaldemokraadid eelistaksid naisdiplomaati või -poliitikut."

Pillak nimetas võimalike kandidaatide seas ka välisministeeriumi kantslerit Jonatan Vseviovi.

"Mina ei takerduks ühte nimesse. Oluline on, et ta oleks tugev välispoliitika esindaja," ütles Pillak.

Hussar kohtub Karisega lähiajal, ütles Reinsalu.

Allikas: ETV, intervjueeris Reimo Sildvee

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:43

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

08:39

Rohutirtsu kõhubakter saab hakkama üllatavalt väheste geenidega

08:27

Anne Veski 70: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

08:22

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:11

Itaalia nõuab CO2 kauplemise süsteemi peatamist

08:05

"Spordipühapäev": miks jääpurjetamine tagaplaanile jäänud on?

07:30

Riik võib seadustada ohtlike patsientide kolmel eri moel ohjeldamise

07:30

Paramount võitis pakkumissõja Netflixi vastu

07:17

Reinsalu: ühiskond vajab erakondadelt Karise jätkamise osas selgust

06:43

Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.02

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

26.02

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

26.02

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

26.02

Jäävihm põhjustas tõsiseid probleeme Tallinna trammiliikluses Uuendatud

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

26.02

Vene droon lähenes Malmö sadamas Prantsuse lennukikandjale

26.02

Tallinn teeb Põhja-Tallinna koolivõrgu põhjalikult ümber

26.02

Tallink Grupi uueks juhiks sai Peep Jalakas

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

26.02

Erakonnad otsustasid presidendikandidaadi otsimisel rääkida kõigepealt Karisega Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:43

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

08:05

"Spordipühapäev": miks jääpurjetamine tagaplaanile jäänud on?

26.02

Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

26.02

Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

loe: kultuur

26.02

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

26.02

Tartu Uues Teatris esietendus lavastus, mida publik oma silmaga ei näe

26.02

Tallinna Linnamuuseum asub koos teadlastega uurima haruldasi piltvaipu

26.02

Eri Klasi stipendiumi pälvis Ene-Liis Semper

loe: eeter

08:27

Anne Veski 70: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

26.02

Laur Joamets: mul on olnud õnn end muusikuna ära elatada

26.02

Toidublogija: keedetud riisi saab kahvliga õhulisemaks kloppida

Raadiouudised

26.02

Päevakaja (26.02.2026 18:00:00)

26.02

Annetuste piiramise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

26.02

Eesti võiks hakata valmistuma heiteühikute ostmiseks

26.02

Emajõe jää on paks, aga mitte igal pool

26.02

Ilm läheb sulale

26.02

Raadiouudised (26.02.2026 15:00:00)

26.02

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

26.02

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

26.02

Barcelona tõstis turismimaksu Euroopa üheks kõrgeimaks

26.02

Enamik kalaliike on halvas olukorras

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo