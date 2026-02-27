Reinsalu: ühiskond vajab erakondadelt Karise jätkamise osas selgust

On erakondi, kes ei julge öelda oma seisukohta välja, aga on Alar Karise presidendina jätkamise vastu, ühiskond vajab samas selgust ja kindlustunnet, rääkis Isamaa esimees Urmas Reinsalu ETV hommikusaates "Terevisioon" antud intervjuus.

"Ühiskond vajab selgust. Ka katsed hulka erinevaid sümpaatseid inimesi lavale tuua selgust juurde ei anna. On kaalukad argumendid, ka julgeolekulised, ühiskonna uuesti liitmise poolt," ütles Reinsalu. "Kriitika Karise välispoliitilise tegevuse suhtes tegelikult tähendab Karise taandamist nende poolt, kes neid argumente esitavad."

Reinsalu kordas, et Isamaa toetab Karise jätkamist presidendi ametis.

"See on president Karise jaoks tõsine valikukoht ja ma loodan, et ta annab positiivse vastuse," ütles Reinsalu, viidates riigikogu vanematekogu otsusele saata parlamendi esimees Lauri Hussar nõusoleku küsimuses Karisega kohtuma.

"Ükski parlamendierakond Karist ei välistanud, osad ei ole suutnud oma positsiooni väljendada," ütles Reinsalu. "Julgeolekukriisi ajal ei ole mõtet suure usaldusega riigipead vahetada. See on järjepidevuse reserv. Tahaks loota, et parteid suudavad üle olla intriigidest ja saadame ühiskonnale kindluse sõnumi."

Samas vestluses osalenud Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak loetles presidendi pädevustena esmalt julgeolekupoliitika ja välispoliitika ning lisas, et president peaks olema võimeline ühiskonda ühendama.

"Istuvat presidenti on ju Reformierakond toetanud, aga ei saa mööda vaadata tõsisasjast, et Karis on öelnud, et ta teist ametiaega ei planeeri. Sellest tulenevalt on inimlik selgeks teha, kas president on oma seisukohta muutnud," ütles Pillak.

Pillak märkis samas, et tema sisetunne ütleb, et kandidaate tuleb veel, isegi kui Karis ütleb, et tema on valmis. "Ilma aruteluta presidendfi valimine, ma ei tea, kas see on kõige mõistlikum," lisas ta. "Olen kuulnud, et sotsiaaldemokraadid eelistaksid naisdiplomaati või -poliitikut."

Pillak nimetas võimalike kandidaatide seas ka välisministeeriumi kantslerit Jonatan Vseviovi.

"Mina ei takerduks ühte nimesse. Oluline on, et ta oleks tugev välispoliitika esindaja," ütles Pillak.

Hussar kohtub Karisega lähiajal, ütles Reinsalu.