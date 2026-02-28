USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile

USA president Donald Trump teatas laupäeval, et Ühendriigid on alustanud Iraanis suurt lahinguoperatsiooni.

"Meie eesmärk on kaitsta Ameerika rahvast, kõrvaldades Iraani režiimi otsesed ohud," ütles Trump sotsiaalmeedias jagatud videos.

"Iisrael alustas Iraani vastu ennetavat rünnakut, et kõrvaldada Iisraeli riiki ähvardavad ohud," ütles Iisraeli kaitseminister Israel Katz oma avalduses.

Katz kuulutas kogu Iisraelis välja eriolukorra ning riik sulges oma õhuruumi tsiviillendudele.

Iraani meedia teatel oli Teheranis laupäeval kuulda plahvatusi. Uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud teatasid samuti laupäeva hommikul Teheranis kõlanud kahest valjust plahvatusest ning pealinna kesk- ja idaosa kohal kahte paksu suitsusammast.

"Plahvatuste tüüp viitab raketirünnakule," teatas uudisteagentuur Fars, lisamata esialgu rohkem üksikasju.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ei viibi Teheranis ja on viidud turvalisse kohta, ütles Iraani ametnik laupäeval Reutersile.

Iisraeli laupäeval alanud operatsioon Iraani vastu kooskõlastati USA-ga, ütles Iisraeli kaitseametnik Reutersile. Operatsioon oli planeeritud kuude kaupa ja käivitamise kuupäev otsustati nädalaid tagasi, lisas ametnik.

Rünnak algas pärast Iisraeli ja Iraani 12-päevast õhusõda juunis ning see järgneb USA ja Iisraeli korduvatele hoiatustele, et nad ründavad Iraani uuesti, kui see jätkab oma tuuma- ja ballistiliste rakettide programmidega.

Suitsusammas Teheranis pärast esimest plahvatust. Autor/allikas: SCANPIX / AP Photo

USA ja Iraan alustasid veebruaris uusi läbirääkimisi, et lahendada aastakümneid kestnud vaidlus diplomaatia teel ja vältida sõjalise vastasseisu ohtu, mis võib piirkonda destabiliseerida.

Iisrael aga nõudis, et mis tahes USA leping Iraaniga peab hõlmama Teherani tuumainfrastruktuuri lammutamist, mitte ainult rikastamisprotsessi peatamist, ning tegi Washingtonis lobitööd, et see hõlmaks kõnelustesse piiranguid Iraani raketiprogrammile.

Iraan teatas, et on valmis arutama oma tuumaprogrammi piiramist vastutasuks sanktsioonide tühistamise eest, kuid välistas selle küsimuse seostamise rakettidega.

Teheran ütles ka, et kaitseb end igasuguse rünnaku eest.

Iraani juhtkond hoiatas ka USA vägesid võõrustavaid naaberriike, et kui Washington ründab Iraani, korraldab Teheran kättemaksurünnaku Ameerika baasidele regioonis.

Juunis liitusid ka USA õhujõud Iisraeli sõjalise kampaaniaga Iraani tuumarajatiste vastu, astudes läbi aegade kõige otsesemasse sõjalisse tegevusse islamivabariigi vastu.

Teheran tegi siis kättemaksuks raketirünnaku Kataris asuva USA Al Udeidi õhuväebaasi suunas, mis on Lähis-Ida suurim.

Lääneriigid on hoiatanud, et Iraani ballistiliste rakettide projekt ohustab piirkonna stabiilsust ja võib valmimise korral kanda ka tuumarelvi. Teheran eitab seda, et soovib tuumarelvi omandada.

Uudis on täiendamisel.