X!

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile

Välismaa
{{1772261640000 | amCalendar}}
Suitsusammas Teheranis pärast plahvatust.
Suitsusammas Teheranis pärast plahvatust. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli õhujõud alustasid laupäeva hommikul rünnakuid Iraanile.

USA president Donald Trump teatas laupäeval, et Ühendriigid on alustanud Iraanis suurt lahinguoperatsiooni.

"Meie eesmärk on kaitsta Ameerika rahvast, kõrvaldades Iraani režiimi otsesed ohud," ütles Trump sotsiaalmeedias jagatud videos.

"Iisrael alustas Iraani vastu ennetavat rünnakut, et kõrvaldada Iisraeli riiki ähvardavad ohud," ütles Iisraeli kaitseminister Israel Katz oma avalduses.

Katz kuulutas kogu Iisraelis välja eriolukorra ning riik sulges oma õhuruumi tsiviillendudele.

Iraani meedia teatel oli Teheranis laupäeval kuulda plahvatusi. Uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud teatasid samuti laupäeva hommikul Teheranis kõlanud kahest valjust plahvatusest ning pealinna kesk- ja idaosa kohal kahte paksu suitsusammast.

"Plahvatuste tüüp viitab raketirünnakule," teatas uudisteagentuur Fars, lisamata esialgu rohkem üksikasju.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ei viibi Teheranis ja on viidud turvalisse kohta, ütles Iraani ametnik laupäeval Reutersile.

Iisraeli laupäeval alanud operatsioon Iraani vastu kooskõlastati USA-ga, ütles Iisraeli kaitseametnik Reutersile. Operatsioon oli planeeritud kuude kaupa ja käivitamise kuupäev otsustati nädalaid tagasi, lisas ametnik.  

Rünnak algas pärast Iisraeli ja Iraani 12-päevast õhusõda juunis ning see järgneb USA ja Iisraeli korduvatele hoiatustele, et nad ründavad Iraani uuesti, kui see jätkab oma tuuma- ja ballistiliste rakettide programmidega.

Suitsusammas Teheranis pärast esimest plahvatust. Autor/allikas: SCANPIX / AP Photo

USA ja Iraan alustasid veebruaris uusi läbirääkimisi, et lahendada aastakümneid kestnud vaidlus diplomaatia teel ja vältida sõjalise vastasseisu ohtu, mis võib piirkonda destabiliseerida.

Iisrael aga nõudis, et mis tahes USA leping Iraaniga peab hõlmama Teherani tuumainfrastruktuuri lammutamist, mitte ainult rikastamisprotsessi peatamist, ning tegi Washingtonis lobitööd, et see hõlmaks kõnelustesse piiranguid Iraani raketiprogrammile.

Iraan teatas, et on valmis arutama oma tuumaprogrammi piiramist vastutasuks sanktsioonide tühistamise eest, kuid välistas selle küsimuse seostamise rakettidega.

Teheran ütles ka, et kaitseb end igasuguse rünnaku eest.

Iraani juhtkond hoiatas ka USA vägesid võõrustavaid naaberriike, et kui Washington ründab Iraani, korraldab Teheran kättemaksurünnaku Ameerika baasidele regioonis.

Juunis liitusid ka USA õhujõud Iisraeli sõjalise kampaaniaga Iraani tuumarajatiste vastu, astudes läbi aegade kõige otsesemasse sõjalisse tegevusse islamivabariigi vastu.

Teheran tegi siis kättemaksuks raketirünnaku Kataris asuva USA Al Udeidi õhuväebaasi suunas, mis on Lähis-Ida suurim.

Lääneriigid on hoiatanud, et Iraani ballistiliste rakettide projekt ohustab piirkonna stabiilsust ja võib valmimise korral kanda ka tuumarelvi. Teheran eitab seda, et soovib tuumarelvi omandada.

Uudis on täiendamisel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BBC, WSJ, Reuters, AFP-BNS

Samal teemal

hüva nõu

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:49

Läti ja Leedu korvpallikoondised said valusad kaotused

09:46

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

09:44

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

09:37

Karsten Staehr: Rail Baltic – ettenähtav läbikukkumine

09:25

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Lõuna-Venemaal Uuendatud

09:15

Ussõk kaitseb Giza püramiidide kõrval tiitlit kikkpoksija vastu

09:07

VIDEO ja GALERII|Anne Veski sai toreda juubeliüllatuse osaliseks

08:36

Thunder murdis tuliseks kiskunud mängus Nuggetsi lisaajal

08:16

Hispaania asus ETS-i kaitsele

08:10

Vetkal ja Dordrecht loovutasid tähtsas heitluses punkte

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

27.02

Sõja 1465. päev: Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Kaitseväe luurekeskus: lahinguväli Ukrainas on ohtlikum kui kunagi varem

26.02

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

27.02

Läti kahtlustab kahte jaeketti kartellileppes

27.02

Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

27.02

Pärast trammitee uuendamist kaotab Tallinn Lubja peatuse

27.02

Henrik Hololei: kunagist Euroopa Liitu pole enam olemas

27.02

Selgusid teatriauhindade nominendid

27.02

Arstid: tehisintellekt päästab juba praegu Eestis elusid

ilmateade

loe: sport

09:49

Läti ja Leedu korvpallikoondised said valusad kaotused

09:15

Ussõk kaitseb Giza püramiidide kõrval tiitlit kikkpoksija vastu

08:36

Thunder murdis tuliseks kiskunud mängus Nuggetsi lisaajal

08:10

Vetkal ja Dordrecht loovutasid tähtsas heitluses punkte

loe: kultuur

09:44

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

27.02

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

27.02

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

27.02

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

loe: eeter

09:07

VIDEO ja GALERII|Anne Veski sai toreda juubeliüllatuse osaliseks

27.02

Vabariigi aastapäev tõi telerite ette üle 450 000 vaataja

27.02

Juhtimiskoolitaja: isikliku tähenduseta eesmärk tekitab alati vastupanu

27.02

Ivo Tšetõrkin: Nicaragua on valge laik maailmakaardil

Raadiouudised

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

27.02

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

27.02

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad odavamat lennupiletit

27.02

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo