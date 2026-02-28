X!

Iraan ründas vastu


Kuvatõmmis videost, milles on jäädvustatud tabamus USA baasile Bahreinis. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Iraani relvajõud vastasid laupäeva hommikul Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli alustatud õhurünnakutele omapoolsete õhulöökidega, millest andsid tunnistust Iisraelist ja mitmest regiooni araabiariigist tulnud teated.

Iraani revolutsioonikaart teatas laupäeval, et Iisraeli vastu on alustatud esimest raketi- ja droonirünnakute lainet pärast seda, kui USA ja Iisrael olid Iraani rünnanud.

"Iraani Islamivabariigi esimene laiaulatuslike raketi- ja droonirünnakute laine okupeeritud alade vastu on alanud," teatas revolutsioonikaart (IRGC) avalduses, viidates Iisraelile.

Iisraeli sõjavägi oli varem teatanud, et tuvastas Iraanist välja lastud raketid ning samal ajal kostusid mitmel pool riigis õhuhäire sireenid. Iisraeli elanikele saadeti mobiilisõnum, milles kutsuti neid üles varjuma.

Iraani raketiplahvatuse tekitatud veesammas ja suits Vahemeres Iisraeli sadamalinna Haifa lähistel. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / ATEF SAFADI

Araabia Ühendemiraatide (AÜE) pealinnas Abu Dhabis kõlasid laupäeval valjud plahvatused, ütlesid kohalikud elanikud uudisteagentuurile AFP, kui USA ja Iisrael olid alustanud rünnakuid Iraani vastu. Abu Dhabis asub USA sõdureid võõrustav baas. Varem teatas AÜE, et sulgeb ettevaatusabinõuna ajutiselt osa oma õhuruumist. Teateid plahvatustest tuli ka AÜE äripealinnas Dubais.

Plahvatused kostusid laupäeval ka Bahreini pealinnas Manamas. Bahrein teatas, et seal paiknevat USA viienda laevastiku teeninduskeskust tabas raketirünnak. Bahreinis viibinud pealtnägijate videomaterjalist oli näha, kuidas väikese saareriigi ranniku lähedalt sireenide ulgumise ajal tõusis paks hall suitsupilv.

AFP korrespondendid kuulsid laupäeval tugevaid plahvatusi Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis pärast Katarile ja Bahreinis asuvale USA baasile tehtud rünnakuid.

Pärsia lahe riik Katar teatas, et on kõik temale suunatud raketid alla tulistanud ja et tal on õigus reageerida.

Õhuhäire sireene oli kosta ka Jordaania pealinnas Ammanis. "Sireenide tähendus on järgmine: kolm katkendlikku sireeni tähistavad ohtu ning üks sireen ohu möödumist," teatas Ammani avaliku julgeoleku direktoraat.

"Kolme sireeni kuuldes on soovitatav paigale jääda ja mitte liikuda. Kui viibite kodust väljas, tuleks varjuda lähimasse hoonesse, kuni oht on möödas," lisati avalduses.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

