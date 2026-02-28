X!

Välisministeeriumi andmetel on Lähis-Idas ligi 3000 Eesti kodanikku

Välisministeeriumi andmetel on Lähis-Idas peaaegu 3000 Eesti kodanikku. Ministeerium soovitab inimestel endast teada anda.

"Me räägime tuhandetest Eesti kodanikest, kes on läinud näiteks laste koolivaheajal puhkusele," ütles välisminister Margus Tsahkna. 

Tsahkna märkis, et välisministeeriumi esmane ülesanne on vaadata, et Eesti kodanikud oleksid turvalises olukorras ja nad saaksid koju tagasi. Ta soovitas piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel anda endast ministeeriumile teada.

"Meie kodulehel on olemas kontaktid, et saaksime märkida, kes kuskil viibib. Koordinatsioonis teiste Euroopa riikidega saame inimesi vajadusel aidata," ütles Tsahkna.

"Tuleb olla väga tähelepanelik, sest me jälgime olukorra eskaleerumist tundidega," rõhutas ta.

Ministeerium kutsus varem kõiki Lähis-Idas viibivaid Eesti kodanikke registreerima oma lühiajaline viibimine välisministeeriumi kodulehel või e-aadressil konsul@mfa.ee.   

Ministeerium rõhutas ka, et uuendab jooksvalt Lähis-Ida regiooni olukorda kajastavat informatsiooni oma veebikonsuli lehel ja välisministeeriumi kodulehel.
Vajadusel saab konsulaarabi ööpäevaringsel hädaabi telefonil +372 5301 9999.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Intervjueeris Maria-Ann Rohemäe

