Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi

Suits Katari pealinnas Doha kohal.
Suits Katari pealinnas Doha kohal. Autor/allikas: SCANPIX/Mahmud HAMS/AFP)
Pärsia lahe äärsetes linnades Dubais, Dohas ja Manamas kostis pühapäeva hommikul uusi plahvatusi - rünnakud järgnesid päevale, mil Iraan korraldas piirkonnas vastulööke USA ja Iisraeli rünnakutele.

AFP reporterid kuulsid plahvatusi Dubais Araabia Ühendemiraatides, Dohas Kataris ja Manamas Bahreinis, kus käivitusid sireenid.

Uued plahvatused toimusid ka Emiraatide pealinnas Abu Dhabis. Rünnakud tabasid sõjaväebaase ja taristut, sealhulgas lennujaamu kogu Pärsia lahe piirkonnas, välja arvatud vahendaja rollis olevas Omaanis. Rünnakud tekitasid hirmu laiema konflikti ees ja raputasid piirkonda, mida on pikka aega peetud rahu ning julgeoleku kantsiks rahutus Lähis-Idas.

Iraan tulistas AÜE territooriumi pihta 137 raketti ja 209 drooni, teatas riigi kaitseministeerium, lisades, et tulekahjud ja suits jõudsid selliste maamärkideni nagu The Palm ja Burj Al Arab.

Ametivõimud teatasid intsidentidest Dubai ja Abu Dhabi lennujaamades, kus hukkus üks inimene, ning tabamuse sai ka Kuveidi lennujaam.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

