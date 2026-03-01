Iisrael jätkas pühapäeval ulatusliku rünnakulainega Teherani südames

"Õhuvägi on sõjaväeluure juhtimisel algatanud laiaulatusliku rünnakulaine Iraani terrorirežiimi sihtmärkide vastu Teherani südames," seisab X-i postitatud avalduses.

"Viimase päeva jooksul on Iisraeli õhuvägi läbi viinud ulatuslikke rünnakuid, et kehtestada õhuülekaal ja sillutada teed Teherani."

Kuigi Iisrael on öelnud, et on sihtinud Iraanis asuvaid sõjalisi objekte, on teatatud suurest tsiviilisikute hukkunute arvust.

Iraani suursaadik ÜRO-s Amir Saeid Iravani ütles ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralisel kohtumisel, et USA-Iisraeli rünnakutes on hukkunud või vigastada saanud sadu tsiviilisikuid. Ta süüdistas neid mitme linna tsiviilelanike linnaosade tahtlikus ründamises.

Samal ajal on Pärsia lahe riigid suutnud peatada Iraani uue rünnakulaine, kuid teatatud on ka vigastatutest.

Bahreini õhutõrjesüsteemid on edukalt peatanud ja hävitanud uue laine Iraani ballistilisi rakette ja droone, teatas riigimeedia. Ametnikud ütlesid Bahreini uudisteagentuurile, et mitmesse piirkonda maandus piiratud hulk prahti.

Kuveidi riigimeedia teatas samuti, et riigi õhutõrje tõrjus pühapäeva hommikul "hulga vaenulikke õhusihtmärke". Riigi kaitseministeeriumi teatel peatati sihtmärgid riigi lõunaosas ja inimohvritest ei teatatud, teatas Kuveidi meedia.

Riiklik Katari uudisteagentuur teatas, et naine ja tema laps said vigastada pärast seda, kui AÜE õhutõrje peatas drooni, mis tabas Abu Dhabis Union Towersi hoonet. Katari kaitseministeerium teatas agentuurile, et nende hävitajad ja õhutõrjesüsteemid tõrjusid edukalt Iraani lastud droone ja rakette.