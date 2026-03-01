X!

Reinsalu: Eesti peaks toetama USA-Iisraeli sõjalist missiooni Iraani vastu

Urmas Reinsalu
Urmas Reinsalu Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Opositsiooni kuuluva erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul peaks Eesti võtma seisukoha, et toetab USA ja Iisraeli sõjalist missiooni Iraani vastu. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) ütles, et väliskomisjon toetab seda seisukohta.

"Praegu lõppes riigikogu väliskomisjoni erakorraline koosolek seoses sõjaga Iraanis. Kuulasime välisministri teavet enne Euroopa Liidu välisasjade nõukogu.
Euroopa Liidu riikide ja institutsioonide seisukohad on olnud üldjoontes paraku hägusad ja ebalevad viimase kahe päeva jooksul. Sisuliselt pole USA-Iisraeli sõjalisele missioonile selgesõnaliselt toetust avaldatud. Seda on teinud näiteks Kanada ja Ukraina. Panin ette, et väliskomisjon kujundaks selge seisukoha, et Eesti toetab USA-Iisraeli sõjalist missiooni Iraani vastu ja taotleks ka välisasjade nõukogult sellekohast seisukohta," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

"Seda ettepanekut komisjon toetas ning välisminister nõustus," sõnas Reinsalu.

Samuti tegi Reinsalu ettepaneku, et valitsuse julgeolekukabinet kujundaks samuti valitsuse selge positsiooni käimasolevas sõjas. "Välisminister lubas seda peaministriga arutada," ütles ta.

"Iraani terroristlik režiim on oht nii oma kodanikele kui kogu regioonile.
Kui see sõjaline missioon päädib režiimivahetusega, mille taotlemist on USA-Iisrael kinnitanud, on sellel suur mõju. Enesestmõistetavalt sisaldavad sündmused suur riske regiooni stabiilsusele. Kuid meenutagem, et Iraani režiimi stabiilsust hoiti viimati jaanuaris üleval kümnete tuhandete oma kodanike tapmisega," lisas Reinsalu.

"Välisminister kinnitas, et talle teadaolevalt Eesti võime ei teavitatud laupäeval alanud sõjakäigust enne algust," ütles Reinsalu veel.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) ütles, et väliskomisjon väljendas seisukohta, et Eesti ja Euroopa Liit peavad toetama USA ja Iisraeli ühisoperatsiooni Iraanis.

"Iraan on Venemaad toetanud sõjas Ukraina vastu ja seega laiemalt Euroopa vastu. Seepärast omab USA ja Iisraeli ühisoperatsioon suurt tähtsust ka Euroopa julgeolekule," sõnas Mihkelson.

"Samuti juhtisime tähelepanu, et Eesti kodanikud, kes on Lähis-Ida piirkonnas, registreeriksid ennast välisministeeriumi veebilehel ja vajadusel pöörduksid konsul@mfa.ee või helistades ööpäevaringsel hädaabitelefonil +372 5301 9999."

Reinsalu ja Mihkelsoni kommentaaridele reageeris ka välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200), kes ütles, et Iisrael ja Ameerika Ühendriigid on näidanud, et nad on valmis seisma vastu režiimidele, mis ohustavad piirkondlikku ja globaalset julgeolekut.

"Surve Iraani suhtes ei tohi vaibuda enne, kui riik loobub agressiivsest välispoliitikast ja lõpetab oma rahva mahasurumise ja selles tuleb USA-d ja Iisraeli toetada. Iraani rahval peab olema võimalus ise kujundada oma tulevikku," ütles Tsahkna.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

