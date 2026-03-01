X!

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva

Donald Trump.
Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/SIPA
USA sõjaliste löökidega uputati üheksa Iraani mereväe laeva ja hävitati osaliselt islamivabariigi mereväe peakorter, teatas president Donald Trump pühapäeval oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"Mind teavitati äsja, et me oleme hävitanud ja uputanud üheksa Iraani mereväe laeva, osa neist suhteliselt suured ja tähtsad," teatas Trump.

"Me läheme ülejäänute kallale - varsti on ka nemad merepõhjas! Teises rünnakus hävitasime suures osas nende mereväe peakorteri. Muidu läheb nende mereväel väga hästi!" seletas ta.

Trump teatas ka, et USA ja Iisraeli jätkuvates rünnakutes Iraani vastu on surma saanud 48 islamivabariigi liidrit. "Keegi ei suuda uskuda meie edu. 48 liidrit on läinud ühe hoobiga. Ja see liigub kiiresti edasi," tsiteeris Fox News presidendi sõnu.

Hukkunute seas on ka revolutsioonikaardi ülem ja Iraani relvajõudude staabiülem ning ekspresident Mahmoud Ahmadinejad. Ühtlasi hävitati Iisraeli kinnitusel rünnakutes ligikaudu pool Iraani režiimi raketivarudest.

USA ÜRO saadiku sõnul on rünnakutes Iraanile kogu riigis hukkunud sajad tsiviilisikud. Iraani ametnike teatel hukkus Lõuna-Iraanis kooli tabanud õhurünnakus vähemalt 153 inimest, kellest enamus olid õpilased.

USA kaitseministeeriumi teatel on sõjategevuses hukkunud ka kolm USA sõdurit.

Iisraeli sõjavägi teatas pühapäeval, et kutsub oma Iraani-vastaste rünnakute kampaania raames teenistusse ligi 100 000 reservväelast.

"IDF (Iisraeli kaitsevägi) valmistub kutsuma teenistusse umbes 100 000 reservväelast ja tõstab oma valmisoleku taset erinevatel rinnetel osana operatsioonist "Roaring Lion"," teatas sõjavägi avalduses.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS, BBC

