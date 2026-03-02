X!

Starmer lubab Trumpil kasutada Briti baase Iraani raketiladude ründamiseks

Välismaa
Briti peaminister Keir Starmer
Briti peaminister Keir Starmer Autor/allikas: SCANPIX/Jonathan Brady/Pool via AP
Välismaa

Ühendkuningriik lubab Washingtonil kasutada Briti sõjaväebaase, et hävitada Iraani raketid ja tõkestada rünnakuid liitlaste vastu Pärsia lahe piirkonnas, kirjutab Politico.

"Ainus viis ohu peatamiseks on hävitada raketid nende lähtepunktis – kas ladudes või laskeseadmetes," ütles Briti peaminister Keir Starmer pühapäeva õhtul sotsiaalmeedias jagatud videos. 

"Ameerika Ühendriigid palusid luba kasutada Briti baase selleks konkreetseks ja piiratud kaitseliseks eesmärgiks. Oleme otsustanud selle palve rahuldada," sõnas ta.

Laupäeval korraldasid USA ja Iisrael Iraani vastu rünnakuid, milles hukkus islamivabariigi kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei. Tabamuse sai kümneid sihtmärke vähemalt 18 provintsis ning hukkunuid ja vigastatuid on sadu.

Vastusammuna tulistas Iraan rakette ja droone sihtmärkide pihta vähemalt üheksas piirkonna riigis, sealhulgas sealsete USA sõjaväebaaside pihta.

Starmer selgitas, et andis USA-le loa baaside kasutamiseks, et "ennetada raketirünnakuid piirkonnas, mis tapavad süütuid tsiviilisikuid, seavad ohtu Briti kodanike elud ja tabavad riike, kes pole konflikti kaasatud".

"Piirkonnas viibib vähemalt 200 000 Briti kodanikku," lisas Starmer. "Iraani tegevus ohustab ka meie seal teenivaid relvajõude ning partnerid Pärsia lahe ääres on palunud meilt täiendavat abi enda kaitsmisel."

Otsuse kohaselt saab USA kasutada Chagose saartel asuvat Diego Garcia baasi ja Suurbritannias paiknevat RAF Fairfordi baasi. Teemaga kursis olev anonüümne allikas ütles väljaandele Politico, et president Donald Trump nimetas veebruaris just neid kahte kohta punktidena, mida võib vaja minna "ebastabiilse ja ohtliku režiimi rünnakute tõrjumiseks". 

Varem oli Suurbritannia keeldunud lubamast USA-l oma baasidest Iraani pommitada.

Teise allika sõnul oli Washingtoni uus palve kitsam kui varasemad ning keskendus konkreetselt Iraani kättemaksurünnakute peatamisele. 

Briti valitsus avaldas pühapäeval ka juriidilise nõustamise kokkuvõtte, rõhutades, et see samm "ei tähenda Ühendkuningriigi laiemat sekkumist USA, Iisraeli ja Iraani vahelisse konflikti".

Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik (nn E3 riigid) tegid pühapäeva õhtul ühisavalduse, milles väljendasid valmidust "võimaldada" sõjalist tegevust Iraani vastu koos USA ja piirkondlike liitlastega. 

"Astume samme oma ja liitlaste huvide kaitsmiseks, toetades vajadusel proportsionaalset kaitsetegevust, et hävitada Iraani võimekus tulistada rakette ja droone nende lähtepunktis," teatasid riigijuhid.

Ühisteadaandes kutsusid riigid Iraani üles lõpetama viivitamatult rünnakud lääneriikide liitlaste ja sõjaväebaaside vastu Lähis-Idas. Iraani vastulöögid peamiselt USA ja Iisraeli sihtmärkidele on seadnud ohtu ka Briti, Saksa ja Prantsuse väed.

Esmalt hoiduvad Euroopa riigid siiski otsesest osalemisest USA ja Iisraeli rünnakutes Teherani ja teiste Iraani sihtmärkide vastu. 

"Me ei liitu nende rünnakutega, vaid jätkame kaitseliste tegevustega," sõnas Starmer. "Me kõik mäletame Iraagi vigu ja oleme neist õppinud. Me ei osalenud esmastes rünnakutes Iraani vastu ega liitu ka nüüd ründetegevusega. Kuid Iraan rakendab põletatud maa taktikat, mistõttu toetame oma liitlaste ja inimeste kollektiivset enesekaitset."

Pärast laupäevaseid USA ja Iisraeli rünnakulaineid püüdsid Euroopa pealinnad olukorrale kiiresti reageerida. Mõned riigid, nagu Prantsusmaa, tunnistasid, et Washington ei teavitanud neid rünnakutest ette.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz keeldus pühapäeval Donald Trumpi rünnakute pärast kritiseerimast. Tema sõnul vajab Euroopa Washingtoni toetust Venemaa-Ukraina konflikti lahendamiseks ning Brüssel on ise ebaõnnestunud Teherani taltsutamisel diplomaatilisel teel.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham, kes on Trumpi lähedane liitlane, oli varem Ühendkuningriiki, Prantsusmaad ja Saksamaad teravalt kritiseerinud, et nad ei toetanud USA rünnakuid piisavalt häälekalt. 

"Teie olete need, kes eksivad, keeldudes ühiselt Iraani rahvale appi tulemast," kirjutas Graham sotsiaalmeedias.

Need kolm riiki teatasid nüüd, et on nõustunud tegema selles küsimuses koostööd USA ja teiste Lähis-Ida liitlastega.

"E3 juhid on nördinud Iraani korraldatud valimatute ja ebaproportsionaalsete raketirünnakute pärast piirkonna riikide vastu, sealhulgas nende pihta, kes ei osalenud USA ja Iisraeli esialgsetes sõjalistes operatsioonides," seisis avalduses. "Iraani hoolimatud rünnakud on suunatud meie lähedaste liitlaste vastu ning ohustavad meie isikkoosseisu ja tsiviilelanikke kogu piirkonnas."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:35

Tsahkna: õhuruumi avamist Lähis-Idas praegu näha pole

07:28

Lähis-Ida konflikt pani nafta hinna kerkima

06:31

Iisraeli ja Hezbollah' vahel puhkes tulevahetus

06:13

Eestis on puudu elundidoonoritest

06:08

Starmer lubab Trumpil kasutada Briti baase Iraani raketiladude ründamiseks

06:05

Ülikoolid saavad õiguse luua tasulised üheaastased eestikeelsed magistriõppekavad

05:31

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

01.03

Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

01.03

Raffaeli: olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma Uuendatud

01.03

Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi Uuendatud

01.03

Iraani võimutühimik: kes pärib Ali Khamenei usuriigi? Uuendatud

01.03

Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

01.03

Iisrael jätkas pühapäeval ulatusliku rünnakulainega Teherani südames

01.03

Sõja 1467. päev: Budanovi sõnul on venelaste saavutused rindel tühised Uuendatud

01.03

Kallas: Khamenei tapmine on Iraani ajaloos pöördeline hetk

ilmateade

loe: sport

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

01.03

Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

01.03

Raffaeli: olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

loe: kultuur

01.03

Anu Lamp: eesti keel püsib vaid siis, kui me ise seda iga päev kasutame

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

01.03

Ülevaade. Torm kajakambris

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

loe: eeter

01.03

Andres Dvinjaninov: meie generatsioonile on Arne Oit üks suur nostalgiapall

01.03

Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

01.03

Sissi: ma luban endal elada hirmu ja kaitseta

01.03

Ene-Liis Semper: tahan proovida, kas Eestis on suur kokkulepe võimalik

Raadiouudised

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo