Starmer lubab Trumpil kasutada Briti baase Iraani raketiladude ründamiseks

Ühendkuningriik lubab Washingtonil kasutada Briti sõjaväebaase, et hävitada Iraani raketid ja tõkestada rünnakuid liitlaste vastu Pärsia lahe piirkonnas, kirjutab Politico.

"Ainus viis ohu peatamiseks on hävitada raketid nende lähtepunktis – kas ladudes või laskeseadmetes," ütles Briti peaminister Keir Starmer pühapäeva õhtul sotsiaalmeedias jagatud videos.

"Ameerika Ühendriigid palusid luba kasutada Briti baase selleks konkreetseks ja piiratud kaitseliseks eesmärgiks. Oleme otsustanud selle palve rahuldada," sõnas ta.

Laupäeval korraldasid USA ja Iisrael Iraani vastu rünnakuid, milles hukkus islamivabariigi kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei. Tabamuse sai kümneid sihtmärke vähemalt 18 provintsis ning hukkunuid ja vigastatuid on sadu.

Vastusammuna tulistas Iraan rakette ja droone sihtmärkide pihta vähemalt üheksas piirkonna riigis, sealhulgas sealsete USA sõjaväebaaside pihta.

Starmer selgitas, et andis USA-le loa baaside kasutamiseks, et "ennetada raketirünnakuid piirkonnas, mis tapavad süütuid tsiviilisikuid, seavad ohtu Briti kodanike elud ja tabavad riike, kes pole konflikti kaasatud".

"Piirkonnas viibib vähemalt 200 000 Briti kodanikku," lisas Starmer. "Iraani tegevus ohustab ka meie seal teenivaid relvajõude ning partnerid Pärsia lahe ääres on palunud meilt täiendavat abi enda kaitsmisel."

Otsuse kohaselt saab USA kasutada Chagose saartel asuvat Diego Garcia baasi ja Suurbritannias paiknevat RAF Fairfordi baasi. Teemaga kursis olev anonüümne allikas ütles väljaandele Politico, et president Donald Trump nimetas veebruaris just neid kahte kohta punktidena, mida võib vaja minna "ebastabiilse ja ohtliku režiimi rünnakute tõrjumiseks".

Varem oli Suurbritannia keeldunud lubamast USA-l oma baasidest Iraani pommitada.

Teise allika sõnul oli Washingtoni uus palve kitsam kui varasemad ning keskendus konkreetselt Iraani kättemaksurünnakute peatamisele.

Briti valitsus avaldas pühapäeval ka juriidilise nõustamise kokkuvõtte, rõhutades, et see samm "ei tähenda Ühendkuningriigi laiemat sekkumist USA, Iisraeli ja Iraani vahelisse konflikti".

Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik (nn E3 riigid) tegid pühapäeva õhtul ühisavalduse, milles väljendasid valmidust "võimaldada" sõjalist tegevust Iraani vastu koos USA ja piirkondlike liitlastega.

"Astume samme oma ja liitlaste huvide kaitsmiseks, toetades vajadusel proportsionaalset kaitsetegevust, et hävitada Iraani võimekus tulistada rakette ja droone nende lähtepunktis," teatasid riigijuhid.

Ühisteadaandes kutsusid riigid Iraani üles lõpetama viivitamatult rünnakud lääneriikide liitlaste ja sõjaväebaaside vastu Lähis-Idas. Iraani vastulöögid peamiselt USA ja Iisraeli sihtmärkidele on seadnud ohtu ka Briti, Saksa ja Prantsuse väed.

Esmalt hoiduvad Euroopa riigid siiski otsesest osalemisest USA ja Iisraeli rünnakutes Teherani ja teiste Iraani sihtmärkide vastu.

"Me ei liitu nende rünnakutega, vaid jätkame kaitseliste tegevustega," sõnas Starmer. "Me kõik mäletame Iraagi vigu ja oleme neist õppinud. Me ei osalenud esmastes rünnakutes Iraani vastu ega liitu ka nüüd ründetegevusega. Kuid Iraan rakendab põletatud maa taktikat, mistõttu toetame oma liitlaste ja inimeste kollektiivset enesekaitset."

Pärast laupäevaseid USA ja Iisraeli rünnakulaineid püüdsid Euroopa pealinnad olukorrale kiiresti reageerida. Mõned riigid, nagu Prantsusmaa, tunnistasid, et Washington ei teavitanud neid rünnakutest ette.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz keeldus pühapäeval Donald Trumpi rünnakute pärast kritiseerimast. Tema sõnul vajab Euroopa Washingtoni toetust Venemaa-Ukraina konflikti lahendamiseks ning Brüssel on ise ebaõnnestunud Teherani taltsutamisel diplomaatilisel teel.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham, kes on Trumpi lähedane liitlane, oli varem Ühendkuningriiki, Prantsusmaad ja Saksamaad teravalt kritiseerinud, et nad ei toetanud USA rünnakuid piisavalt häälekalt.

"Teie olete need, kes eksivad, keeldudes ühiselt Iraani rahvale appi tulemast," kirjutas Graham sotsiaalmeedias.

Need kolm riiki teatasid nüüd, et on nõustunud tegema selles küsimuses koostööd USA ja teiste Lähis-Ida liitlastega.

"E3 juhid on nördinud Iraani korraldatud valimatute ja ebaproportsionaalsete raketirünnakute pärast piirkonna riikide vastu, sealhulgas nende pihta, kes ei osalenud USA ja Iisraeli esialgsetes sõjalistes operatsioonides," seisis avalduses. "Iraani hoolimatud rünnakud on suunatud meie lähedaste liitlaste vastu ning ohustavad meie isikkoosseisu ja tsiviilelanikke kogu piirkonnas."