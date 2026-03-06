X!

Politico: AfD laiendab haaret ka Lääne-Saksamaal

AfD kaasjuht Alice Weidel
AfD kaasjuht Alice Weidel Autor/allikas: SCANPIX/Silas Stein/dpa
Saksamaa parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) lõikab kasu riigis valitsevast majanduslikust ebakindlusest ning kasvatab toetajaskonda ka Lääne-Saksamaa liidumaades, kirjutab Politico.

Pühapäeval toimuvad Baden-Württembergi liidumaa valimised. Tegemist on esimesega tänavusest viiest olulisest liidumaa valimisest. Autotööstuse hällis Stuttgartis süveneb aga ärevus sektori hääbumise pärast ning parempopulistid valmistuvad valimistel olukorda enda huvides ära kasutama.

Need valimised on lakmuspaberiks riigi meeleoludele, mil AfD võistleb reitingutes esikoha pärast kantsler Friedrich Merzi konservatiividega (CDU).

Kuigi seni on enim tähelepanu pööratud AfD tõusule kunagise Ida-Saksamaa aladel, tuleneb partei kasvav populaarsus suuresti edust riigi rahvarikkamas lääneosas. 

Baden-Württembergis prognoositakse AfD-le toetuse kahekordistumist, mis viiks nad kolmandale kohale konservatiivide ja Roheliste järel. Liidumaast saaks sel juhul parempopulistide tugevaim baas väljaspool nende traditsioonilisi kantse idas.

Valimiskampaania käigus esines AfD üks liidreid Alice Weidel Stuttgardi lähedal Mercedes-Benzi suurima tehase ees, eesmärgiga rõhuda autotööstuse töötajate hirmudele. 

"Inimesed kardavad oma töökohtade pärast. Tootmist vähendatakse, sest kulud on liiga kõrged – ja need kulud on poliitiliselt iseendale tekitatud," väitis Weidel.

See sõnum on tõhus piirkonnas, kus liidumaa majandusministeeriumi andmetel on autotööstusega seotud pool miljonit töökohta. Hiina konkurents ja hiline üleminek elektriautodele on aga sundinud autotootjaid koondama. Näiteks tarnija Bosch plaanib 2030. aastaks kaotada 20 000 töökohta ning Mercedes-Benz pakub lahkumishüvitisi umbes 40 000 töötajale.

Berliinis asuva majandusministeeriumi tellimusel 2025. aastal läbi viidud uuringu kohaselt kaob Saksamaa autotööstuses 2030. aastaks prognoositavalt umbes 100 000 ametikohta ehk ligi kaheksa protsenti kõigist sektori töökohtadest.

Vaatamata AfD tõusule ei prognoosita Baden-Württembergi valitsuskoalitsioonis suuri muutusi. 

Praegu juhivad liidumaad Rohelised koos Merzi kristlike demokraatidega (CDU). Kuigi viimased võivad seekord esikohale tulla, jätkub tõenäoliselt senine koostöö teiseks jäävate Rohelistega.

Siiski on AfD toetuse kasv – küündides uuringute järgi 19 protsendini – murettekitav märk tsentristidele piirkonnas, mis on tuntud oma jõukuse ja kõrge elustandardi poolest. 

Sarnast edu oodatakse AfD-le ka sel pühapäeval toimuvatel Baieri kohalikel valimistel, kus toetus võib kolmekordistuda 14 protsendini.

Ekspertide sõnul ei ole AfD enam vaid immigratsioonivastane ühe-teema-partei, vaid ründab üha enam peavooluerakondi Saksamaa tööstuse hääbumise pärast. 

Arvamusküsitleja Klaus-Peter Schöppner märkis, et inflatsiooni tõttu tunnevad paljud, et hoolimata elu aega tööl käimisest on neil madal palk ja pension. See nördimus seguneb sageli tajuga, et immigrandid saavad riigilt kõike tasuta.

Politico vestles töölistega, kui nad Stuttgardi lähedal asuvast Mercedes-Benzi lahkusid ja oma autode juurde ruttasid. Paljud tõdesid, et meeleolu on koondamiste tõttu üha süngem, kuid keeldusid tööandja pahameele kartuses oma nime avaldamast.

Üks tehasehoonest väljunud mees ütles Politicole, et tema suurimad mured on immigratsioon ja majandus. Küsimusele, millist erakonda ta pühapäeval toetab, vastas ta: "Seda ma ei ütle. Aga võite ise arvata."

AfD esikandidaat liidumaal Markus Frohnmaier on korduvalt rõhutanud mõtet, et peavooluerakonnad on hävitanud riigi endised hiilgeajad.

"Lubadust, et igaüks, kes teeb kõvasti tööd, jõuab lõpuks oma maja või korterini ning saab ehk 30 või 40 aastat samas ettevõttes töötada, lihtsalt ei ole enam," ütles Frohnmaier eelmisel kuul veebiintervjuus.

"Pikka aega said inimesed öelda: minu maja, minu aed, minu auto ja minu puhkus. Kui sul need neli asja olemas olid, olid sa üsna apoliitiline. Nüüd aga ei ole see äkitselt enam võimalik," sõnas ta.

See esitab väljakutse Saksamaa konservatiividele, kes on kaua uskunud, et parim viis AfD tõusu peatamiseks on karm sisserändepoliitika, mis kaotaks partei peamise teema. Nüüd aga näevad paljud parempopulistide vastu peetavas võitluses avanemas uut rinnet: majandust.

"Me ei suuda AfD praegust tõusu peatada ega seda pöörata, kui riigi majanduslik olukord ei muutu," ütles Baden-Württembergi konservatiivist rahvasaadik Yannick Bury.

Toimetaja: Valne Väino

Allikas: Politico

