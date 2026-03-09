Otse 14.30: presidendi ja peaministri pressikonverents

President Alar Karise kutsel koguneb esmaspäeval korraline riigikaitse nõukogu, mis arutab Eesti kaitsetööstuspoliitikat. Kell 14.30 annavad president Alar Karis ja peaminister Kristen Michal pressikonverentsi, mida saab vaadata ERR-i portaalist.

Riigikaitse nõukogu on nõuandev organ riigipea juures. Selle koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees, julgeolekuga seotud valdkondade eest vastutavad ministrid ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.