Iraagis kukkus alla USA tankurlennuk

CENTCOM teatas, et üks lennukitest kukkus alla Lääne-Iraagis ja teine maandus turvaliselt. See ei juhtunud vaenlase ega ka omade tule tõttu.

"Juhtum leidis aset sõbralikus õhuruumis operatsiooni Epic Fury ajal ja päästetööd on käimas," seisab CENTCOM-i avalduses.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et tegemist on neljanda õnnetusega alates sõja algusest. Kuveit tulistas konflikti alguses kogemata alla kolm USA hävitajat. Kõik kuus meeskonnaliiget katapulteerusid turvaliselt.

Pentagoni teatel on sõjas hukkunud seitse USA sõjaväelast ning umbes 140 on saanud haavata.

Pole veel selge, millal USA lõpetab sõjategevuse Iraanis. Esmaspäeval ütles USA president Donald Trump, et sõda on lõpule jõudmas. Neljapäeval ütles aga Trump, et olukord Iraanis areneb väga kiiresti, vahendas Politico.