Iisrael tappis Iraani luureministri

Katz teatas, et luureminister hukkus Iisraeli õhurünnakus. Katz vihjas, et Iisrael võib lähiajal teatada ka teiste režiimi tippametnike tapmisest.

"Sel päeval on oodata kõigis valdkondades olulisi üllatusi, mis eskaleerivad meie sõda Iraani ja Hezbollah' vastu Liibanonis. Rünnakute intensiivsus Iraanis suureneb. Ka Iraani luureminister Khatib kõrvaldati öösel," teatas Katz.

ELIMINATED: Esmaeil Khatib, the Iranian terrorist regime Minister of Intelligence, in a targeted strike in Tehran.



Khatib played a significant role during the recent protests throughout Iran, including the arrest & killing of protestors and led terrorist activities against… pic.twitter.com/654lpYCZ1c — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2026

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Khatibi tapmine oleks ränk löök Iraani luureaparaadile. Iraani luuremasinat peavad nüüd hakkama juhtima uuema põlvkonna ametnikud, kellel puuduvad Khatibi teadmised ja kogemused.

Khatib oli islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) luureorganisatsiooni üks asutajaliikmeid, ta alustas oma karjääri juba 1980. aastal. Ta aitas režiimil maha suruda võimude-vastaseid meeleavaldusi.

USA ja Iisrael on võtnud sihikule ka Iraani energiataristu. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et USA ja Iisrael ründavad Iraani nafta- ja gaasirajatisi.

Iran: Strikes on oil facilities in Fars Province and Asaluyeh. pic.twitter.com/ecyHZaX6hD — Open Source Intel (@Osint613) March 18, 2026

Iisrael teatas veel teisipäeval, et tappis Iraani kõrge julgeolekuametniku Ali Larijani ja paramilitaarse üksuse Basij juhi Gholam Reza Soleimani. Väidetavalt peaksid lähiajal toimuma nende riiklikud matused.

Iraani islamirežiimi liitlane Venemaa teatas kolmapäeval, et mõistab Iraani juhtide tapmise hukka.

"Me mõistame ühemõtteliselt hukka kõik teod, mille eesmärk on kahjustada suveräänse ja iseseisva Iraani, aga ka teiste riikide juhtkonna liikmete tervist. Me mõistame sellised teod hukka," seletas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.