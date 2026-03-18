Iisrael tappis Iraani luureministri

Iisraeli kaitseminister Israel Katz teatas kolmapäeval, et riigi väed tapsid Iraani luureministri Esmail Khatibi.

Katz teatas, et luureminister hukkus Iisraeli õhurünnakus. Katz vihjas, et Iisrael võib lähiajal teatada ka teiste režiimi tippametnike tapmisest.

"Sel päeval on oodata kõigis valdkondades olulisi üllatusi, mis eskaleerivad meie sõda Iraani ja Hezbollah' vastu Liibanonis. Rünnakute intensiivsus Iraanis suureneb. Ka Iraani luureminister Khatib kõrvaldati öösel," teatas Katz. 

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Khatibi tapmine oleks ränk löök Iraani luureaparaadile. Iraani luuremasinat peavad nüüd hakkama juhtima uuema põlvkonna ametnikud, kellel puuduvad Khatibi teadmised ja kogemused. 

Khatib oli islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) luureorganisatsiooni üks asutajaliikmeid, ta alustas oma karjääri juba 1980. aastal. Ta aitas režiimil maha suruda võimude-vastaseid meeleavaldusi.

USA ja Iisrael on võtnud sihikule ka Iraani energiataristu. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et USA ja Iisrael ründavad Iraani nafta- ja gaasirajatisi.

Iisrael teatas veel teisipäeval, et tappis Iraani kõrge julgeolekuametniku Ali Larijani ja paramilitaarse üksuse Basij juhi Gholam Reza Soleimani. Väidetavalt peaksid lähiajal toimuma nende riiklikud matused. 

Iraani islamirežiimi liitlane Venemaa teatas kolmapäeval, et mõistab Iraani juhtide tapmise hukka.

"Me mõistame ühemõtteliselt hukka kõik teod, mille eesmärk on kahjustada suveräänse ja iseseisva Iraani, aga ka teiste riikide juhtkonna liikmete tervist. Me mõistame sellised teod hukka," seletas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times of Israel, The Telegraph

Samal teemal

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:12

Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

14:53

"Pealtnägija": lõimunud välismaalased otsivad kodakondsuslõksust väljapääsu

14:37

Raudsepp: peame Tallinna linnahalli lammutama

14:28

Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

14:27

Iisrael tappis Iraani luureministri

14:26

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

14:20

Riigikohus Vana Baskini teatri kaebust menetlusse ei võtnud

14:15

Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö Uuendatud

14:07

Rein Sikk: ettevaatust, pensionärid, tasuta bussisõit võib lõppeda trahviga

14:07

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.03

Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

06:05

USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

11:12

Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist Uuendatud

17.03

Läänemets vabandas Riina Kionka ja Alar Karise ees

17.03

Sõja 1483. päev: Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all Uuendatud

17.03

Heiti Hääl: neljapäeval tõuseb kütuse hind üle kahe euro

17.03

Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

17.03

Tsahkna: Eesti on valmis arutama vägede saatmist Hormuzi väina Uuendatud

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

09:44

Terras liitub põllumeeste protestiga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:12

Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

14:26

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

13:55

Soomlase vägitegu aitas Buffalo esikoha lävele

13:24

FIFA-l ei ole plaanis Iraanile vastu tulla

loe: kultuur

14:07

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

13:36

Tallinnas ja Tartus linastub itaalia näitleja Claudia Cardinale eriprogramm

13:22

Kiasmas avaneb Edith Karlsoni isikunäitus

12:51

Kinodesse jõuab kodumaiste lühifilmide kogumik "Tuli tuha all"

loe: eeter

14:53

"Pealtnägija": lõimunud välismaalased otsivad kodakondsuslõksust väljapääsu

14:28

Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

12:54

Rattakollektsionäärid: taastame kunagiste ässade kuulsaid rattaid

11:55

Montypythonlane Eric Idle: kirjutasin Briti kõige populaarsema matuselaulu

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (18.03.2026 12:00:00)

10:30

Rootsi ähvardab EL-i rahastamiskava tõttu elektrienergia eksporti piirata

10:00

Aprillist kehtiv seadusemuudatus kiirendab riigikaitseliste objektide valmimist

09:55

Terras liitub põllumeeste protestiga

09:20

Raadiouudised (18.03.2026 09:00:00)

17.03

Euroopa Komisjon plaanib muudatusi heitkogustega kauplemise süsteemis

17.03

E-piim plaanib võlgade katteks müüa Läti meierei

17.03

Narva arstidel on keeruline eesti keele oskust arendada

17.03

Päevakaja (17.03.2026 18:00:00)

17.03

Sitsiillased ei taha lasta USA-l oma baasi kasutada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
