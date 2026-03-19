ERR Washingtonis: Pevkuri sõnul jätkab USA rahu vahendamist Ukrainas

Kaitseminister Hanno Pevkur
Kaitseminister Hanno Pevkur
Ameerika Ühendriikide armeeministri Daniel P. Driscolliga kolmapäeval kohtunud kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et USA ei ole loobunud rahuvahendustegevusest Ukrainas, aga rahu sõlmimine on siiski kuude kaugusel.

"Driscolli arvates liigutakse samm-sammu haaval rahule lähemale. See ei ole kuidagi nii-öelda maha kukkunud. Ehkki Lähis-Ida on võib-olla peateema, siis Ukraina rahuläbirääkimised ka kogu aeg käivad ja president Donald Trumpi eesmärk pole muutunud," ütles Pevkur kolmapäeva õhtul Washingtonis ERR-ile.

USA armeeminister Driscoll on USA valitsuses üks peamisi ametiisikuid, kes ukrainlastega aktiivselt suhtleb.

"Rahu tuleb sõlmida esimesel võimalusel, aga kui ma küsisin, et kui kiiresti seda võiks oodata, siis kindlasti ei ole see nädalate küsimus. Pigem on see kuude küsimus, aga sellega ka ei venitata väga kaua, nii et eks aeg näitab," lisas kaitseminister.

"Aga ka tema sõnum meile oli see, et Ameerika Ühendriikide soov on tegelikult viia sõjas olevad osapooled üksteisele lähemale, et Ukraina ja Venemaa on ikkagi need, kes omavahel selle rahulepingu peavad sõlmima," märkis Pevkur.

Pevkuri kohtumisel Pentagonis osales ka USA Euroopa-vägede juhataja Christopher Donahue ning sellel käsitleti lisaks Ukraina toetamise teemale ka Lähis-Idas toimuvat, Eesti ja USA koostööd droonivastases võitluses ning samuti mainiti USA kaitsetööstusettevõttega Lockheed Martin sõlmitud lepet raketilaskekomplekside HIMARS hoolduskeskuse rajamiseks Eestisse.

