Nädalavahetusel särab päike ja on soe

Foto: Siim Lõvi /ERR
Laupäeval liigub kõrgrõhuala Põhjamerelt Läänemerele ja püsib servaga üle Eesti ja selle toel on ilm laialdaselt selge. Öösel tekib küll paiguti udu ning tuul on nõrk ja muutlik, päeval tuul tugevneb, ulatudes kuni 10 m/s. Öö tuleb nõrkade miinuskraadidega, päeval tõuseb õhusoe kuni 10 kraadini. Pühapäeval nihkub kõrgrõhuala Baltimaade kohalt veidi kagusse ja Eestini laieneb Skandinaavia võimsa madalrõhuala serv. Edelatuul muutub tuntavamaks, kuid taevas püsib ikka suuremas osas päikseline ja ilm kuiv.

Öö tuleb selge taevaga ja paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning külma on 1 kuni 5 kraadi, rannikul on õhutemperatuur 0 kraadi ümber.

Laupäeva hommik on laialdaselt selge ja sajuta, ja mõnel pool võib veel udutada. Puhub muutliku suunaga, rannikul edela- ja lõunatuul 1-7 m/s ja õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni 2 kraadi. Ja teed võivad kohati olla libedad!

Päev tuleb päikesepaisteline. Tuul puhub valdavalt edelast ja lõunast 2-8, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 8 kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 3 kraadi.

Ilusat ja sajuta ilma jagub ka pühapäeva, mil taevas on selge ja vähese pilvisusega. Öösel on keskmiselt -1, päeval 10 kraadi, tuulepealsel rannikul on endiselt kuni 3 kraadi.

Ka esmaspäeval ja teisipäeval võib öösel olla kergeid miinuskraade, päeval on keskmiselt 9 kraadi sooja. Ilm on olulise sajuta ja kohatist vähest vihma võib tulla esmaspäeva õhtul ja teisipäeva öösel. Kolmapäev tuleb soojem, aga sajusem.

