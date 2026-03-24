X!

Iraani parlamendi spiiker kerkis võimalike kõneluste taustal rambivalgusesse

Välismaa
Mohammad-Bagher Ghalibaf
Mohammad-Bagher Ghalibaf Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Majid Asgaripour
Meedias levivad väited, et USA peab kõnelusi Iraani parlamendi spiikri Mohammad-Bagher Ghalibafiga. Islamiriigi pikaaegne ametnik kerkis seetõttu rambivalgusesse ning ajaleht The Telegraph toob välja, et Ghalibaf pole kunagi kartnud käsi määrida ning aitas režiimil aastakümneid iraanlasi represseerida.

1999. aastal puhkesid Teheranis tudengite meeleavaldused ning kindrali auastmes Ghalibaf istus mootorratta selga. Ta haaras toika ja asus ise meeleavaldajaid peksma.  

Ghalibaf töötas toona Iraani julgeolekuorganites ning on hiljem kiitnud oma tegevust rahutuste mahasurumisel. 

Nüüd seisab Ghalibaf väidetavalt silmitsi veelgi suurema väljakutsega. Meedias levivad väited, et ta peab USA-ga kõnelusi. Ghalibaf ise väidab, et USA-ga ei ole peetud mingeid läbirääkimisi. The Telegraph toob aga välja, et ainult karmi retoorikaga suudaks Ghalibaf Teheranile tehingu maha müüa, ilma et see näiks alistumisena.

USA ja Iisrael on andnud karmi löögi Iraani sõjalisele taristule, enamik selle tippjuhte on tapetud ning majandus on kokkuvarisemise äärel. Režiim ei saa aga avalikult alistumist tunnistada, Ghalibaf aitaks selle probleemi lahendada. Iraan saab nii näidata, et julgeolekutaustaga kindral sundis ameeriklased läbirääkimiste laua taha.

Ghalibaf liitus Islami Revolutsioonilise Kaardiväega (IRGC) juba 20-aastaselt 1980. aastal. 22-aastaselt juhtis ta juba Iraagi armee vastu võitlevat diviisi. Pärast sõda juhtis ta Basij paramilitaarset rühmitust, seejärel IRGC õhuväge. 39-aastaselt võttis ta üle Iraani politsei juhtimise. 

Ghalibaf on olnud Teherani linnapea ning teda on süüdistatud ulatuslikus korruptsioonis. Väidetavalt omastas ta üle 70 000 ruutmeetri riigimaad, tema perekond omab välismaal kinnisvara. Ghalibafile pole kunagi esitatud ühtegi süüdistust ning väidetavalt on tal hea läbisaamine Khamenei perekonnaga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:46

Laur Kanger: kordame kestlike lahenduste puhul tööstusühiskonna vigu

11:37

Eesti 200 juhatuse liige kahtleb riigikogu valimistel osalemise mõttekuses

11:35

"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 11: Henri Arras

11:26

Tallinna Maakri asumisse plaanitakse mitut uut kõrghoonet

11:14

Kosareva oli tiimi resultatiivseim, Asi ja Bratka kaotasid karikafinaali

11:14

Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus kolm inimest Uuendatud

11:01

Florian Wahl ja EKKM panevad kokku kaebekoori

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kui oluline on treeneri kutsetunnistus? Uuendatud

10:50

Juba kerkiva kajakapesa eemaldamiseks võib olla hilja

10:50

Meedia: Google'i endine tippjuht võtab üle BBC juhtimise

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.03

Sõja 1489. päev: Ukraina õhurünnak peatas väidetavalt Vene naftaekspordi Primorski sadamast Uuendatud

23.03

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

23.03

Atlandi hoovuste kollaps tooks Eestisse karmima talve, ent jätaks suvesooja

23.03

Meedia: Ungari välisminister andis aastaid Venemaale EL-i salainfot

23.03

Kasiinoseaduse vea tõttu vallandatud ametnik kavatseb otsuse vaidlustada

23.03

Trump lükkas Iraani energiataristu pommitamise edasi, nafta hind langeb Uuendatud

23.03

Riigikogu kantselei direktor: ametniku vallandamine oli vältimatu

23.03

Kohus: ajakirjanik peab Pruunsillale kahjuhüvitiseks maksma 500 eurot

07:19

WSJ: Trump muutis tagatoa diplomaatia mõjul oma seisukohta Iraani küsimuses

23.03

Iisraeli meedia andmeil kaalub USA Khargi saare vallutamist Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:14

Kosareva oli tiimi resultatiivseim, Asi ja Bratka kaotasid karikafinaali

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kui oluline on treeneri kutsetunnistus? Uuendatud

10:36

Bigbank ja Selver jätkavad poolfinaalseeriat: iga mängu hind kasvab

09:47

Wembanyama tegi taas särava esituse: olen MVP auhinna peale mõelnud küll

loe: kultuur

11:46

Laur Kanger: kordame kestlike lahenduste puhul tööstusühiskonna vigu

11:01

Florian Wahl ja EKKM panevad kokku kaebekoori

10:30

Rootsi filmipäevadel saab näha nii klassikat kui hinnatud uusi teoseid

10:22

Mikk Mägi animafilm "Peetrikese jõulurobot" jõuab Annecy filmifestivalile

loe: eeter

10:50

Juba kerkiva kajakapesa eemaldamiseks võib olla hilja

09:18

Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakond tähistab 50. sünnipäeva

23.03

Liikumisõpetaja: nutiseadmed pärsivad noorte loomulikku liikumisvajadust

23.03

Liilit Kirss: isa tegi oma haiguse avastamise pere jaoks väga raskeks

Raadiouudised

10:40

Taani peaministriparteile ennustatakse valimisvõitu

10:00

Tallinnas testitakse uuendatud trollitaristut

09:55

Lähis-Ida kriis tõi Tallinna Sadama kruiisihooaja alguse varasemaks

09:50

Ilm püsib päeval sajuta

09:25

Raadiouudised (24.03.2026 09:00:00)

23.03

Päevakaja (23.03.2026 18:00:00)

23.03

Riik plaanib hooldekodude järjekordi lühendada koduhooldusteenuste toel

23.03

Loodusturismi arendajad: omavalitsuste ja riigi kõrval võiksid taristu rajamisse ja hooldamisse anda panuse ka kasutajad ise

23.03

Raadiouudised (23.03.2026 15:00:00)

23.03

Raadiouudised (23.03.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo