Saksamaa liberaalide juht astus valimiskaotuse järel tagasi

Saksamaa liberaalne partei FDP ei suutnud Reinimaa-Pfalzi liidumaa valimistel ületada viieprotsendilist valimiskünnist ning partei erakonna juht Christian Dürr astus tagasi. Dürr teatas aga, et kandideerib mais toimuval kongressil uuesti erakonna juhtkonda.

Veebiväljaanne Politico toob välja, et FDP on tänavu põrunud juba nii Baden-Württembergi kui ka Reinimaa-Pfalzi liidumaa valimistel. FDP kuulus aastatel 2021–2024 Saksamaa võimuliitu, kuid jäi nüüd mõlema liidumaa parlamendist välja.

"Asjad ei saa nii edasi minna. Ja täna on FDP föderaalne juhatus selle eest vastutuse võtnud, "teatas esmaspäeva õhtul Dürr.

Kogu oma kahetsemise juures ütles Dürr meediale, et nii tema kui ka peasekretär Nicole Büttner kandideerivad mais toimuval parteikonverentsil uuesti juhtkonda.

Dürr valiti FDP juhtkonda 2025. aastal, kui ta võttis ametikoha üle partei kauaaegselt juhilt ja endiselt rahandusministrilt Christian Lindnerilt.

Lisaks Baden-Württembergi ja Reinimaa-Pfalzi liidumaa valimistele toimuvad tänavu valimised veel kolmes liidumaas. Nii Saksi-Anhalti, Berliini kui ka Mecklenburg-Vorpommerni valimised toimuvad septembris.