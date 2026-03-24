Pevkur: kokkulepe 155 mm moona tootjaga on saavutatud

Riik jõudis kokkuleppele 155 millimeetrise laskemoonatehase tootjaga, ütles saates "Esimene stuudio" kaitseminister Hanno Pevkur. Kellega tegemist on, minister veel ei avaldanud.

Eelmisel nädalal selgus, et Pevkur sõlmis Washingtonis Lockheed Martini esindajatega kokkuleppe mobiilsete raketilaskesüsteemide HIMARS hoolduskeskuse rajamiseks.

Pevkuri sõnul on riigi eesmärgiks, et suurfirma investeeringud aga sellega ei lõppeks. Lisaks sõnas ta, et investeering kannab enesega ka tugevamat sõnumit.

"Lisaks sellele, et see on tööstuse huvi ja majanduse huvi, siis see on lõpuks ka heidutuse huvi, et siin on USA väga suur kaitsetööstustegija. See heidutab kindlasti ka Venemaad," ütles Pevkur.

Minister teatas saates lisaks, et kaitseministeerium jõudis esmaspäeval ka kokkuleppeni 155 millimeetrise laskemoonatehase tootjaga.

Ettevõtjale sai ministri sõnul lubatud, et enne lepingute ametlikku sõlmimist nende nime ei avalikustata. Küll aga avaldas Pevkur, et tegemist ei ole saatest varem läbi käinud Hanwha Aerospace ega Lockheed Martiniga.

Ettevõte investeerib Põhja-Kiviõli kaitsetööstusparki rajatavasse tehasesse vähemalt 300 miljonit eurot. Tehases hakatakse tootma nii lühi-, kesk-, kui ka kaugmaamoona.

Iraani sõjast rääkides ei osanud Pevkur öelda, kas USA neid alahindas, küll aga on ministrit üllatanud Iraani relvastuse mahud.

Pevkur kordas saates ka üle, et Eesti on vajadusel valmis suurliitlase USA-ga läbi rääkima oma sõdurite saatmisest Iraani.

"Teadmata, millised on nüüd praegu alanud läbirääkimised, mis mõju nendel on, siis on kindlasti meie huvi ja vajadus olla laua taga. Et kui meil peaks olema ühel päeval raske, siis on ameeriklased meiega," ütles Pevkur.

Hiljutisest peaminister Kristen Michali MAGA-kriitilisest sõnavõtust rääkides, leidis Pevkur, et kui rollid oleks vastupidised, siis see meile ei meeldiks.

"Võiksime samamoodi küsida, et kas on hea, kui ameeriklased ütlevad meie poliitika kohta midagi. Selge on see, et sõltumata sellest, millised on emotsioonid, on iga administratsiooniga vaja läbi saada. Mina olen hoidnud seda positsiooni, et meil on vaja sõltumata administratsioonist Pentagoniga rääkida," sõnas Pevkur.

Pevkur ütles, et temal hirmu, et USA otsustajate seas Iraani taustal Ukraina ära unustatakse, pole. Pigem peaks üle lombi toimuvat analüüsides lähtuma sisepoliitikast.

Seal toimuvat mõjutavad tema sõnul neli tegurit.

Esiteks Iraani sõjaga lakke lennanud kütuse hind, teiseks president Donald Trumpi soov Iraani sõda tänupühadeks lõpetada, kolmandaks lähenevad siseriiklikud vahevalimised ning neljandaks samuti lähenev NATO tippkohtumine Ankaras.

"Suure tõenäosusega ameeriklaste soov on ära lõpetada Iraani sõda võimalikult kiiresti ja suruda Ukraina kokkuleppele veel enne Ankara tippkohtumist, et Trumpil oleks võimalik siis tulla ja näidata, et tema on rahutooja," sõnas Pevkur.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Esimene stuudio"

viimased uudised

24.03

Suri muusik Gameboy Tetris

24.03

Arsenal kostitas linnarivaali iluväravatega, Wolfsburg alistas Lyoni

24.03

Lajal loobus ka Napoli Challengerist

24.03

Pevkur: kokkulepe 155 mm moona tootjaga on saavutatud

24.03

Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva Uuendatud

24.03

Kallas: me ei peaks otsima nippe, kuidas reitingut kiiresti üles ajada

24.03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

24.03

ETV spordisaade, 24. märts

24.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu Uuendatud

24.03

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.03

WSJ: Trump muutis tagatoa diplomaatia mõjul oma seisukohta Iraani küsimuses

24.03

Venemaa korraldas Ukraina vastu päevase massilise droonirünnaku Uuendatud

24.03

Ligi: toidu käibemaksu alandamine oleks rumal otsus

24.03

Tallinna Maakri asumisse plaanitakse mitut uut kõrghoonet

24.03

Primorski sadamas põlevad teist päeva naftamahutid Uuendatud

24.03

Eesti 200 juhatuse liige kahtleb riigikogu valimistel osalemise mõttekuses

24.03

Kuue kuu euribor kerkis 2,6 protsendini Uuendatud

23.03

Erki Nool kavatseb Kersti Kaljulaidi umbusaldusavaldusele alla kirjutada

23.03

Sõja 1489. päev: Ukraina õhurünnak peatas väidetavalt Vene naftaekspordi Primorski sadamast

24.03

Ungari välisminister tunnistas suhtlust Venemaaga enne ja pärast EL-i kohtumisi

ilmateade

loe: sport

24.03

Arsenal kostitas linnarivaali iluväravatega, Wolfsburg alistas Lyoni

24.03

Lajal loobus ka Napoli Challengerist

24.03

ETV spordisaade, 24. märts

24.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu Uuendatud

loe: kultuur

24.03

Suri muusik Gameboy Tetris

24.03

Näitus "Las ma soojendan sind" räägib teatraalse vindiga tõsielu lugusid

24.03

Ave Nahkur avas Vändra kunstigaleriis omanäolise ja värviküllase näituse

24.03

ERSO ettekandes jõuab lavale Maria Kõrvitsa uus orkestriteos

loe: eeter

24.03

Teatripäeva gala lavastaja Mikk Jürjens: oluline on leida tasakaal

24.03

Endine profirattur: teadmine trekist hakkab vaikselt ära kaduma

24.03

VIDEO | Munakoorest murumunade valmistamisõpetus

24.03

Romeo Jaagup Tuisk: see võimas muusikal on minu eluprojekt

Raadiouudised

24.03

Timpson: kohtute hinnangul suurendavad välisvangid nende töökoormust

24.03

Päevakaja (24.03.2026 18:00:00)

24.03

Järvamaal algasid kevadised põllutööd

24.03

Ministeerium plaanib Pärnumaal piirata ahvena ja koha püüki

24.03

Prantsuse poliitikas liigub tähelepanu presidendivalimistele

24.03

Raadiouudised (24.03.2026 15:00:00)

24.03

Tallinna keskturg ootab uuenduskuuriks linna otsuseid

24.03

Suur osa 11- ja 12-aastastest lastest ei jõua tervisekontrolli

24.03

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

24.03

Raadiouudised (24.03.2026 12:00:00)

