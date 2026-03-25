Neljapäev tuleb soe, kuid tuuline

Ööl vastu neljapäeva liigub tihedam pilvevöönd saartelt üle mandri Peipsi poole. Mõnes kohas rabistab vihma. Puhub valdavalt lõunatuul 5 kuni 12, puhanguti 16, saarte läänerannikul kuni 20 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 2 kuni 8 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis selgem ja sajuta. Ida pool on pilvisem ning Peipsi ääres ja Kagu-Eestis sajab ka vihma. Puhub valdavalt lõunatuul 5 kuni 10, saartel vastu Läänemerd puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi.

Päeval on lääne pool selgem ja sajuta. Ida-Eestis on pilvisem ja sajab vihma. Õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub lõunatuul puhanguti 13, saartel ja läänerannikul 17 meetrit sekundis, õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 6 kuni 11, tuulepealsel rannikul kuni 4 kraadi.

Reedel madalrõhkkonna mõju väheneb, pilved hõrenevad ja on vaid üksikuid vihmasabinaid.

Laupäev on kõrgrõhkkonna mõjul sajuta ja ka selge taevaga.

Pühapäeval kandub madalrõhkkonna piirest meile pilvi, aga suuremat sadu ei tule.

Esmaspäev on kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta ja päeval ka selgema taevaga.

Öösiti langeb õhutemperatuur kraad kuni kolm alla nulli, päeval tõuseb veidi üle 10 piiri, nädala algus on üürikeseks pisut jahedam.