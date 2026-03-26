Allikad: Venemaa varustab Iraani droonidega

Venemaal toodetud Geran-2 droon Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Andreas Stroh
Lääne luurearuannetega kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele Financial Times, et Venemaa varustab Iraani droonidega.

Droonide, toidu ja ravimite saadetis on osa toetuspaketist, mille eesmärk on aidata Iraani võitluses Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga.

Iraani ja Venemaa kõrgemad ametnikud alustasid droonide tarnimise arutamist paar päeva pärast konflikti algust, ütlesid kaks lääne luurearuannetega kursis olevat ametnikku ajelehele Financial Times. 

Pole teada, mis tüüpi droonide tarnimisega Venemaa nõustus. Allikad eeldavad, et Moskva tarnib Geran-2 droone, mida Venemaa toodab Iraani Shahed-136 droonide baasil.

Iisrael ja USA jätkavad samal ajal Iraani sõjalise taristu hävitamist. Iisraeli armee teatas neljapäeval, et viis läbi järjekordse rünnakulaine, mis oli suunatud Iraani terrorirežiimi taristu vastu.

Ajalehe The Wall Street Journal teatel ütles Trump oma abilistele, et soovib lähinädalate jooksul näha konflikti lõppu. Trumpi sõnul soovivad iraanlased sõlmida kokkulepet. Lehe allikate teatel soovib Trump, et konflikt viiakse lõpule enne tema kohtumist Xi Jinpiniga, mis toimub mais.

Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles kolmapäeval, et USA on viimaste päevade jooksul saatnud riigile mitmesuguseid sõnumeid. Araghchi väitis samas, et läbirääkimisi praegu siiski ei peeta.

Hiina välisministeerium kutsus kolmapäeval Iraani üles lahendama konflikti  dialoogi ja läbirääkimiste, mitte jõu abil. 

"Läbirääkimised on alati parem kui võitlemine. Loodetavasti haaravad asjaosalised kinni igast võimalusest rahu saavutamiseks ning alustavad rahuläbirääkimisi nii kiiresti kui võimalik," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Financial Times, The Telegraph, WSJ, The Times

