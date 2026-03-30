"Välisilm": Iraani konfliktist põhjustatud kriisid mõjutavad kogu maailma

USA ja Iisraeli sõja algusest Iraani vastu möödas kuu. Hormuzi väina sulgemine, nafta ja gaasikriis, ennustamatu lõpuga hinnaralli on ühel või teisel moel mõjutanud kogu maailma.

Kuu aega sõda Iraaniga sunnib kohanema uue reaalsusega. Kütuse hind ründab nagu koroonaviirus, kõiki ja igal pool.

"See juhtus kõik 24 tunniga. Õhtul mõtlesin, et ootan kahe sendi pärast hommikuni, aga kuidagi oli see 24 tunni jooksul kerkinud 20 senti. See on uskumatu, mis toimub," ütles autojuht Saksamaalt.

Möödunud nädalal kiitis Euroopa suurima majanduse, Saksamaa, parlament esialgse abimeetmena heaks korra, mille kohaselt võivad bensiinijaamad hindu tõsta ainult üks kord päevas, kell 12.00, vastasel juhul võib tulla kuni 100 000 euro suurune trahv.

"Saksamaa valitsus ja Saksamaa liidupäev on seega tegutsenud kiiresti, otsustavalt ja proportsionaalselt. Nüüd piirame bensiinijaamade hindade tõstmist vaid ühe korrani päevas. Tugevdame konkurentsiameti tööd, pöörates suuremat tähelepanu tõendamiskohustusele. Naftaettevõtted peavad nüüd tõendama, miks nad hindu tõstavad ja milline on nende hinnastruktuur," lausus Saksamaa majandusminister Katherina Reiche.

Indias on mõnel pool pandud pausile inimeste kremeerimine gaasiga. Gaasi ei jätku ka India jaoks nii olulisele tekstiilitööstusele, mistõttu on seal üle mindud puuküttele.

"Mõned katlad ja masinad töötavad küttepuude peal, aga on ka teisi, mis saavad kasutada ainult gaasi. Seepärast on mõned tehased pidanud tootmise seiskama," ütles tekstiilivabriku direktor Shashi Kumar.

Bensiinijaamades looklevad järjekorrad, mis võivad olla päevade pikkused.

"Kõik räägivad, et bensiini jätkub, aga inimesed on paanikas ja seepärast olen isegi mina siia paaki täitma tulnud, sest mu minia on lapseootel ja mul oleks vaja varukütust. Seepärast olen hommikust saati järjekorras seisnud," lausus bensiinitankija Indias.

Mitmel pool on kehtestatud kütuse tankimise piirangud. Sri Lankas saab auto ja kolmerattaline sõiduk võtta nädalas kütust 15 liitrit, bussid 60 ja veoautod 200 liitrit.

Aga ka näiteks Sloveenias kehtestati 22. märtsil bensiinijaamades kütuse ostmise piirangud 30–50 liitrini kliendi kohta. Paljud jaamad on suletud.

Ka Austraalias on mitmel pool kütusetanklad tühjaks ostetud. Valitsuse väitel on tegemist paanikaostlemisega. Hindade ohjeldamiseks on aga otsustatud vähendada kolmeks kuuks poole võrra kütuseaktsiisi.

"Mida kauem see sõda kestab, seda hullemad on selle tagajärjed. Mina ja valitsus mõistame, et inimesed on tõesti mures, kuid meil on plaan, kuidas hakkama saada. Me mõistame, et kulude surve inimestele on väga reaalne, kuna sõja mõju teisel pool maakera avaldub siinsamas," lausus Austraalia peaminister Anthony Albanese.

Lõuna-Koreas soovitab valitsus olla duši all lühemat aega ja kasutada pesumasinat vaid nädalavahetustel.

Tais nõutakse avalikelt teenistujatelt, et need kasutaksid liftide asemel treppe. Jaapan kavatseb ajutiselt tühistada söeelektrijaamadele kehtestatud piirangud.

Filipiinidel on välja kuulutatud riiklik hädaolukord. 98 protsenti riigi kütusest on pärit Lähis-Idast. Kütusehindade tõus on seal toonud transporditöötajad meelt avaldama.

"Me olime juba varem kahjumis, kaotused olid juba ennegi märkimisväärsed. See on suur kaotus ja autojuhtide sissetulekute märkimisväärne vähenemine kütusehindade tõusu tõttu," ütles Manila transporditöötaja Mody Floranda.

Lõuna-Aafrika vabariigi lennukompanii hoiatab, et lennukid võivad varsti maa peale jääda.

"Loomulikult, kui kütuse kättesaadavus on piiratud, kuna see pärineb Lähis-Idast ja just sealt tuleb suurem osa kütusest, siis avaldab see suurt mõju kõigile ettevõtetele, kuna lennukid ei stardi. Ja siis ka hinnakujundus. Te ei pruugi enam lennata, sest hinnad lähevad käest ära ja see muutub enamiku reisijate jaoks kättesaamatuks. Sellel on suur mõju, mis sunnib lennukipargi maa peale jätma," lausus Lõuna-Aafrika Vabariigi riikliku lennukompanii juht Jannie de Klerk.

Olukord Hormuzi väinas on tekitanud korraliku kaose ka igasuguse muu kauba vedamises.

"Araabia Ühendemiraadid on olnud Jaapani kasutatud sõidukite suurim turg, mis moodustab 15 protsenti kogu ekspordimahust ja seda just meie ettevõttes. Ma arvan, et meil on umbes 50 luksusautot ja superautot poolel teel kinni. Mõned autod on maha laaditud Sri Lanka Hambantota sadamas, mõned laaditi maha Hiina Hengqini sadamas ja mõned meie konteinersaadetised kutsuti tagasi Jaapanisse," ütles Jaapani kasutatud autode müüja Ali Hyder.

Trumpi ja Iisraeli sõda Iraani vastu on tabanud ka ülemaailmse väetisetootmise epitsentrit.

"Juunis ja juulis pole meil enam mingit varu. Seda ei saa enam kuigi kergesti kätte, kuna importi selle sõja tõttu ei toimu. Ja enamuse oma väetistest impordime me Pärsia lahe riikidest... eriti Katarist ja teistest riikidest," lausus Indias väetisepoodi omav Prakash Limbayyaswamymutt.

Paljud paigad Lähis-Idas aga, mis elatuvad oma kultuuripärandi näitamisest, nagu näiteks Petra linn Jordaanias, on turistide poolt maha jäetud.

"Turistide broneeringute tühistamise määr on juba jõudnud 100 protsendini ja hotellide täituvus on äärmiselt madal," ütles Petra arheoloogiapargi ja turismiasjade volinik Yazan Mahadin.