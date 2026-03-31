Ukraina rünnakud Leningradi oblastile jätkusid seitsmendat päeva järjest

Ukraina relvajõud jätkasid ööl vastu teisipäeva õhurünnakuid Venemaa Leningradi oblastis asuvatele sihtmärkidele, õhurünnakud regioonis asuvatele sadamatele ja naftarafineerimistehasele on kestnud seitse päeva järjest.

Ööl vastu teisipäeva, 31. märtsi, oli plahvatusi ja intensiivset tulevahetust kuulda Ust-Luga linna kohal, samuti Kiriši, Lužski ja Tosnenski rajoonis, teatas Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina Vene meediale viidates.

Ust-Luga sadamat rünnati 31. märtsi öösel juba kolmandat korda viimase seitsme päeva jooksul, millega said agressorriigi energiaressursid järjekordse hoobi, märkis RBK-Ukraina.

Vene võimude teatel tulistati Ust-Luga kohal alla umbes 20 drooni.

Hiljem teatas Leningradi oblasti kuberner, et jõupingutused vaenlase rünnaku tõrjumiseks jätkuvad. Varem oli Leningradi oblasti õhuruumis Lužski, Kiriši ja Tosnenski rajoonis antud droonihoiatus. Samuti anti hoiatus mobiilse interneti kiiruse võimaliku vähenemise kohta.

Ukraine launches another massive drone swarm attack against Russian oil export infrastructure on the Baltic Sea coast near Finland and Estonia.



Looks like Ust-Luga is about to get hit again… pic.twitter.com/32yYussjW5 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 30, 2026

Viimati ründas Ukraina Ust-Luga sadamat 29. märtsil, mistõttu puhkes seal tulekahju. Esimene sadamarünnak toimus ööl vastu 25. märtsil ja ka siis puhkes Ust-Luga sadamas droonirünnaku järel tulekahju.

Väidetavalt on sadam praeguseks oma töö katkestanud. Ust-Luga sadam on üks Venemaa suurimaid sadamaid Läänemerel ja on koos lähedal asuva Primorski sadamaga, mida samuti on rünnatud, oluline Venemaa naftatoodete ekspordi keskus. Sadam asub umbes 1000 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Ukraina väed vabastasid Oleksandrivka suunal 480 ruutkilomeetrit

Ukraina väed on Oleksandrivka suunal vabastanud juba 480 ruutkilomeetrit territooriumi, teatas esmaspäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

"Edu seisnebki just territooriumi vabastamises. Tänase seisuga ulatub see 480 ruutkilomeetrini. See ületab tulemusi, mille saavutasime Dobropillja vastupealetungi operatsiooni käigus. Kui mäletate, siis selle operatsiooni käigus vabastasime üle 430 ruutkilomeetri," rääkis Sõrskõi.

Kindral lisas, et alates 1. märtsist olid Venemaa väed plaaninud alustada laiaulatuslikku pealetungi kõigil 13 peamisel suunal. Kuid enne seda oli vaenlane sunnitud oma plaane kohandama ning paigutama osa oma vägedest ja vahenditest Pokrovski ja Otšeretõne suundadelt ümber Oleksandrivka suunale.

Alates päeva algusest on Vene väed sooritanud Ukraina kaitsepositsioonidele 46 rünnakut, kusjuures kõige raskemad lahingud on registreeritud Pokrovski suunal.

Sõjandusasjatundja Oleksi Hetmani sõnul on venelased intensiivistanud rünnakuid piki kogu rindejoont, et hajutada Ukraina kaitset ja takistada neil keskendumast võimaliku pealetungi võtmepiirkondadele.

"Eesmärgiks on hajutada meie kaitset ja takistada meil keskendumast piirkondadele, kuhu nad annavad oma peamised löögid, ründavad nad kogu rindelõigu ulatuses. Ja vaenlase pealöögid tulevad vähemalt kahel suunal – Pokrovski ja Zaporižžja. On täiesti võimalik, et lisandub ka kolmas suund – Lõman," märkis ekspert.

Asjatundja lisas, et siiani pole venelastel teatud suundadel plaanitu õnnestunud.

"On selge, et me ei ole veel näinud – ja suure tõenäosusega ei näegi – mingit võimsat välkrünnakut, mida nad olid kavandanud," tegi Hetman kokkuvõtte.