X!

Ukraina rünnakud Leningradi oblastile jätkusid seitsmendat päeva järjest

Välismaa
Kuvatõmmis Ust-Luga põlengu videost. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Ukraina relvajõud jätkasid ööl vastu teisipäeva õhurünnakuid Venemaa Leningradi oblastis asuvatele sihtmärkidele, õhurünnakud regioonis asuvatele sadamatele ja naftarafineerimistehasele on kestnud seitse päeva järjest.

Ööl vastu teisipäeva, 31. märtsi, oli  plahvatusi ja intensiivset tulevahetust kuulda Ust-Luga linna kohal, samuti Kiriši, Lužski ja Tosnenski rajoonis, teatas Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina Vene meediale viidates.

Ust-Luga sadamat rünnati 31. märtsi öösel juba kolmandat korda viimase seitsme päeva jooksul, millega said agressorriigi energiaressursid järjekordse hoobi, märkis RBK-Ukraina.

Vene võimude teatel tulistati Ust-Luga kohal alla umbes 20 drooni.

Hiljem teatas Leningradi oblasti kuberner, et jõupingutused vaenlase rünnaku tõrjumiseks jätkuvad. Varem oli Leningradi oblasti õhuruumis Lužski, Kiriši ja Tosnenski rajoonis antud droonihoiatus. Samuti anti hoiatus mobiilse interneti kiiruse võimaliku vähenemise kohta.

Viimati ründas Ukraina Ust-Luga sadamat 29. märtsil, mistõttu puhkes seal tulekahju.  Esimene sadamarünnak toimus ööl vastu 25. märtsil ja ka siis puhkes Ust-Luga sadamas droonirünnaku järel tulekahju.

Väidetavalt on sadam praeguseks oma töö katkestanud. Ust-Luga sadam on üks Venemaa suurimaid sadamaid Läänemerel ja on koos lähedal asuva Primorski sadamaga, mida samuti on rünnatud, oluline Venemaa naftatoodete ekspordi keskus. Sadam asub umbes 1000 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Ukraina väed vabastasid Oleksandrivka suunal 480 ruutkilomeetrit

Ukraina väed on Oleksandrivka suunal vabastanud juba 480 ruutkilomeetrit territooriumi, teatas esmaspäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

"Edu seisnebki just territooriumi vabastamises. Tänase seisuga ulatub see 480 ruutkilomeetrini. See ületab tulemusi, mille saavutasime Dobropillja vastupealetungi operatsiooni käigus. Kui mäletate, siis selle operatsiooni käigus vabastasime üle 430 ruutkilomeetri," rääkis Sõrskõi.

Kindral lisas, et alates 1. märtsist olid Venemaa väed plaaninud alustada laiaulatuslikku pealetungi kõigil 13 peamisel suunal. Kuid enne seda oli vaenlane sunnitud oma plaane kohandama ning paigutama osa oma vägedest ja vahenditest Pokrovski ja Otšeretõne suundadelt ümber Oleksandrivka suunale.

Alates päeva algusest on Vene väed sooritanud Ukraina kaitsepositsioonidele 46 rünnakut, kusjuures kõige raskemad lahingud on registreeritud Pokrovski suunal.

Sõjandusasjatundja Oleksi Hetmani sõnul on venelased intensiivistanud rünnakuid piki kogu rindejoont, et hajutada Ukraina kaitset ja takistada neil keskendumast võimaliku pealetungi võtmepiirkondadele.

"Eesmärgiks on hajutada meie kaitset ja takistada meil keskendumast piirkondadele, kuhu nad annavad oma peamised löögid, ründavad nad kogu rindelõigu ulatuses. Ja vaenlase pealöögid tulevad vähemalt kahel suunal – Pokrovski ja Zaporižžja. On täiesti võimalik, et lisandub ka kolmas suund – Lõman," märkis ekspert.

Asjatundja lisas, et siiani pole venelastel teatud suundadel plaanitu õnnestunud.

"On selge, et me ei ole veel näinud – ja suure tõenäosusega ei näegi – mingit võimsat välkrünnakut, mida nad olid kavandanud," tegi Hetman kokkuvõtte.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, BNS

kuula lugusid

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

suur finaal

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo