Jürikuu jätkub heitliku ilmaga

Lähipäevad on pigem külmad kui päikesesoojad.

Esmaspäeva öösel suundub aktiivne madalrõhkkond üle Lõuna-Skandinaavia Botnia lahele ja päeval jätkab teed Soome lahele. Pöörise servas hakkab tuul saartelt ja läänerannikult tugevnema. Öö on pärast keskööd sajuta, kuid varahommikul jõuab saartele uus vihma- ja lörtsisadu, mis levib kiiresti mandrile. Päev möödub pilvise ja sajusena.

Teisipäeva öösel kaugeneb madalrõhkkond üle Eesti kagusse. Ilm on pilves ning vihma- ja lörtsisajud jätkuvad. Pärastlõunal jäävad sajuhood harvemaks ja pilvkattesse tekib selgemaid laike. Tuul pöördub põhjakaarde ja võtab sisemaal hoogu maha, saartel ja läänerannikul püsib puhanguline.

Öö tuleb muutliku pilvisusega. Esialgu on idaservas üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on ilm sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 5–10, saartel ja läänerannikul 10–15, iiliti 23 m/s. Sooja on 1–5 kraadi.

Hommikul sajab Lääne- ja Kesk-Eestis vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 5–10, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 10–15, puhanguti 23 m/s. Sooja on 1–4 kraadi.

Päev on enamasti pilves. Sajab vihma, sekka ka lörtsi. Puhub mõõdukas, saartel ja läänerannikul tugevam edela- ja läänetuul puhanguti kuni 21 m/s. Õhtu poole tuul nõrgeneb ja pöördub saartel loodesse. Sooja on 2–7 kraadi.

Sajune tuleb ka teisipäev, mil nii öösel kui ka päeval sajab paljudes kohtades vihma ja lörtsi. Sadu jääb harvemaks pärastlõunal, mil ka tugevam loode- ja põhjatuul tõmbub tagasi. Öösel on keskmiselt 1, päeval 6 kraadi sooja.

Kolmapäevast reedeni peaks praeguse prognoosi järgi olema sajuta ilm ning tuul vaibub järk-järgult. Ööd lähevad aga jahedamaks: neljapäeval ja reedel võib olla kuni 5 kraadi külma.