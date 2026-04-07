Souli hinnangul distantseerub Põhja-Korea Iraanist

USA president Donald Trump kohtus Põhja-Korea liidri Kim Jong Uniga oma eelmisel ametiajal 2019. aastal kahe Korea vahelisel piiril.
USA president Donald Trump kohtus Põhja-Korea liidri Kim Jong Uniga oma eelmisel ametiajal 2019. aastal kahe Korea vahelisel piiril. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Põhja-Korea näib distantseeruvat oma pikaajalisest partnerist Iraanist ja on ettevaatlik oma sõnumites, et säilitada võimalus suhete paranemiseks USA-ga pärast Iraani sõda, ütlesid Lõuna-Korea seadusandjad esmaspäeval riigi luureagentuuri infole viidates.

Lõuna-Korea riiklik luureteenistus (NIS) tõdes, et Põhja-Korea pole alates konflikti algusest 28. veebruaril Iraani relvi ega varustust saatnud ning ei ole teinud avalikku kaastundeavaldust õhurünnakutes hukkunud kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei surma puhul, ütles NIS-i kinnisel briifingul osalenud seadusandja Park Sun-won.

Pyongyang ei saatnud ka õnnitlussõnumit, kui Khamenei poeg Mojtaba Khamenei valiti Iraani uueks kõrgeimaks juhiks, lisas Park.

Kuigi Hiina ja Venemaa on konflikti kohta sageli avaldusi teinud, on Põhja-Korea välisministeerium seni teinud vaid kaks leebemat avaldust, mis NIS-i sõnul on kooskõlas hiljuti ilmnenud Põhja-Korea poliitikaga vältida otsest kriitikat USA presidendi Donald Trumpi suhtes.

NIS hindas seda vaoshoitust ettevalmistusena uue diplomaatilise ruumi kindlustamiseks pärast eeldatavat tippkohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingi ja Trumpi vahel mais, ütles seadusandja.

NIS teatas seadusandjatele, et Põhja-Korea seisab ka silmitsi Lähis-Ida kriisist tingitud märkimisväärse majandusliku survega, mis on kaasa toonud tööstustoodete tarnete katkestused, hinnatõusu ja järsult muutunud vahetuskursi.

NIS-i teatel püüab Põhja-Korea kindlustada ka Venemaa naftatarneid.

Veebruari lõpus toimunud Põhja-Korea Töölispartei kongressil näis Kim ilmutavat avatust võimalikeks läbirääkimisteks Washingtoniga, öeldes, et pole mingit põhjust, miks riigid ei peaks hästi läbi saama, kui USA tunnustab Põhja-Korea staatust tuumariigina ja loobub oma vaenulikust poliitikast.

Park ütles, et NIS-i hinnangul oli Kimi otsekõne edastamine teadlik signaalin, mille eesmärk oli hoida suhted Trumpiga heas seisus ja valmistada Pyongyangi ette uueks diplomaatiliseks peatükiks pärast Lähis-Ida konflikti vaibumist.

Allikas: Reuters

Samal teemal

08:45

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:39

Iraan keeldus Trumpi tähtaja lähenemisest hoolimata ajutisest relvarahust

08:37

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

08:35

Perlingu avalik kiri peaministrile: Eesti vajab negatiivset lisaeelarvet

08:35

Muinsuskaitse selts tahab Tartu rahu nimetamist riigipühaks

08:35

Lennundusekspert ei pea Eesti panustamist Air Balticusse mõistlikuks

08:31

Helendav kala omastab helendusaine saakloomalt

08:20

Keelesäuts. Kas enne tuleb muuta ühiskonda ja siis keelt?

08:09

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

08:09

Märtsi tarbijahinnaindeks kasvas aastaga 3,6 protsenti

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.04

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

06.04

Trump: ma testisin NATO-t

06.04

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

06.04

Sõja 1503. päev: Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

06.04

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

06.04

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

06.04

Eksperdid: Vene sadamate kahju ulatust näeme paari kuu jooksul

06.04

Suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder

06.04

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

06.04

Pärnumaal mõõdeti Euroopa kõrgeim haab

ilmateade

loe: sport

08:37

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

08:05

KUULA TÄNA | "Võimla" võtab luubi alla Itaalia jalgpallikoondise põrumise

06.04

Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

06.04

Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

loe: kultuur

08:20

Keelesäuts. Kas enne tuleb muuta ühiskonda ja siis keelt?

08:09

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

06.04

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

06.04

Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

loe: eeter

06.04

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

06.04

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

06.04

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

06.04

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Raadiouudised

06.04

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

06.04

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

06.04

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

06.04

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

06.04

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

06.04

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

06.04

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

06.04

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

06.04

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

06.04

Kliimaministeeriumi uuring: kümne aasta pärast võib elekter Soomes olla kallim kui Eestis

