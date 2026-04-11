Trumpi sõnul alustab USA Hormuzi väina puhastamist

USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/SIPA
USA president Donalt Trump teatas laupäeval, et USA sõjavägi on alustas Hormuzi väina "puhastamist".

Trump teatas sotsiaalmeedias, et USA sõjavägi on alustanud Hormuzi väina puhastamist ning et kõik Iraani miiniveeskajat on uputatud.

"Me alustame nüüd Hormuzi väina puhastamise protsessi," märkis Trump. "Kõik Iraani 28 miiniveeskajast laeva lamavad samuti merepõhjas."

Iraani riigimeedia teatas laupäeva pärastlõunal, et Hormuzi väina läbida soovinud USA sõjalaevale anti hoiatus, et kui see tagasi ei pööra, rünnatakse seda poole tunni jooksul, peale mida laev pöördus tagasi.

Hirm, et Iraan ründab laevu, on Hormuzi väina hoidnud viimased paar nädalat praktiliselt suletuna ning see on avaldanud tugevat mõju nafta- ja gaasivarudele üle maailma.

USA ja Iraan alustasid laupäeval Pakistani vahendusel Islamabadis kõnelusi, et leida lahendus, kuidas lõpetada praeguseks kuus nädalat kestnud sõda.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Reuters

viimased uudised

18:37

Iirimaal soovitatakse kütust osta ainult hädavajadusel

18:34

ERR Ungaris: Orbanile võib saatuslikuks saada korrumpeerunud süsteem

18:32

Oidsalu: raha suunamine tulevikuvõimetesse on hea otsus Eesti kaitsetööstusele

18:25

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis Uuendatud

18:11

Ukraina rinnetel peaks hakkama kehtima ülestõusmispüha relvarahu Uuendatud

18:00

Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

17:41

Eugen Tamberg: iga film võiks lõppeda vähemalt nominatsiooniga

17:40

Üllatuskaotuse saanud Arsenal paotas tiitliheitluses Cityle ust

17:22

Cristopher Rajaveer: reisimine pole lihtsalt see, et näed, mis teises riigis on

16:59

Loetumad uudised

06:11

Kuu orbiidil käinud Artemis II missioon naasis Maale

10.04

Suri Vootele Hansen

15:55

Suurbritannia loobub Chagose saarte tagastamisest Uuendatud

10.04

Sõja 1507. päev: rünnakud Vene naftataristule muudavad kõnelusi Uuendatud

18:11

Ukraina rinnetel peaks hakkama kehtima ülestõusmispüha relvarahu Uuendatud

09.04

Hamburg: Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök

07:00

Mereväe ülem: hoidume Vene varilaevastiku aluste kinnipidamisest

10.04

Avalik sektor peab üha tihemini tegelema tehisaru koostatud pöördumistega

10.04

Hansabuss suleb Viljandi-Tallinna ja Viljandi-Tartu suunalised liinid

09:05

Eesti ostab veel kolm HIMARS raketiheitjat ning laskemoona

ilmateade

loe: sport

18:25

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis Uuendatud

18:00

Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

17:40

Üllatuskaotuse saanud Arsenal paotas tiitliheitluses Cityle ust

16:33

Harju tegi mängu lõpu põnevaks, aga Kuressaare jättis kolm punkti koju

loe: kultuur

17:41

Eugen Tamberg: iga film võiks lõppeda vähemalt nominatsiooniga

14:36

Pildid: Vabaduse galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

11:50

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks Uuendatud

11:34

Pildid: EKKM-is avati Köler Prize'i nominentide näitus

loe: eeter

17:22

Cristopher Rajaveer: reisimine pole lihtsalt see, et näed, mis teises riigis on

11:26

ETV-s alustab Milderite pereseiklus Marokos

09:43

Raadio 2 toob kuulajateni Tallinn Music Weeki Aafrika õhtu

09:39

Rauno Pehka: NBA-sse saamine polegi alati nii keeruline, kui see tundub

Raadiouudised

10.04

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

10.04

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

10.04

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

10.04

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

10.04

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

10.04

Eesti Energia loovutas Uus-Kiviõli kaevevälja VKG-le

10.04

Uuring: ligi viiendiku funktsionaalse lugemisoskuse tase on madal

10.04

Zelenski: USA peaks täielikult taastama sanktsioonid Vene naftale

10.04

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 13 kraadini

10.04

Raadiouudised (10.04.2026 12:00:00)

