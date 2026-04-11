Trumpi sõnul alustab USA Hormuzi väina puhastamist

USA president Donalt Trump teatas laupäeval, et USA sõjavägi on alustas Hormuzi väina "puhastamist".

Trump teatas sotsiaalmeedias, et USA sõjavägi on alustanud Hormuzi väina puhastamist ning et kõik Iraani miiniveeskajat on uputatud.

"Me alustame nüüd Hormuzi väina puhastamise protsessi," märkis Trump. "Kõik Iraani 28 miiniveeskajast laeva lamavad samuti merepõhjas."

Iraani riigimeedia teatas laupäeva pärastlõunal, et Hormuzi väina läbida soovinud USA sõjalaevale anti hoiatus, et kui see tagasi ei pööra, rünnatakse seda poole tunni jooksul, peale mida laev pöördus tagasi.

Hirm, et Iraan ründab laevu, on Hormuzi väina hoidnud viimased paar nädalat praktiliselt suletuna ning see on avaldanud tugevat mõju nafta- ja gaasivarudele üle maailma.

USA ja Iraan alustasid laupäeval Pakistani vahendusel Islamabadis kõnelusi, et leida lahendus, kuidas lõpetada praeguseks kuus nädalat kestnud sõda.