X!

ERR Ungaris: Orbanile võib saatuslikuks saada korrumpeerunud süsteem

Maratonkontsert Budapestis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Ungari valimistel võib Viktor Orbanile saatuslikuks saada see, et korrumpeerunud süsteem on riiki üha enam nõrgestanud. See väljendub nii majandusprobleemides kui ka Venemaa mõju kasvus, ütlevad tema kriitikud.

Felcsuti asulake Budapestist mõnekümneminutise autosõidu kaugusel on saanud Ungaris sümboliks raha kummalise liikumise kohta Viktor Orbani juhitud riigis. Tegemist on peaministri kodukülaga, kuhu kerkis linna vääriline jalgpallistaadion.

Felcsuti jalgpallistaadionil on kohti on pea kaks korda rohkem kui selles väikses külas elanikke ja see asub suure jalgpallisõbra Viktor Orbani maja kõrval.

Tagasihoidlikule majakesele vastandub veidi eemal asuv Orbani isale kuuluv mõis, mis on aiaga piiratud. Orbani siinsest lapsepõlvesõbrast on aga saanud Ungari rikkaim inimene.

"Orbani peamine eesmärk on koguda rikkust oma perele ja vanadele semudele," ütles korruptsiooni uurimise keskuse juht Istvan Janos Toth.

Tothi sõnul keerutatakse avalikku raha oma huvides riigihangete, subsiidiumide, erastamiste ja tagasiostmiste ning seadusemuudatuste abil. Korruptsioon nõrgestab riiki ja on viinud ka Vene mõju kasvuni.

"Nõrka valitsust on väga kerge mõjutada," nentis Toth.

Need teemad ei ole Ungari jaoks midagi uut.

"Korruptsioon ei leidnud kümmekond aastat tagasi sedavõrd head kõlapinda. Aga kui su palk on, nagu on ja inflatsioon on väga kõrge, siis inimesed äkki vaatavad enda ümber ringi ja märkavad ilmset põhjust – valitsuse halba poliitikat," lausus majandusteadlane, endine keskpankur ja poliitik Peter Akos Bod.

Majanduskasv Ungaris on seiskunud.

"Selle põhjused on minu arvates liiga suur riigisektor, mis on majandusele väga raske koorem, ja valitsuse väga kummalised poliitikad ja palju ebakindlust Ungaris. Ettevõtted ei taha investeerida, sest nad ei näe sel tulevikku," ütles Bod.

Ühe kahtlase valikuna toob Bod näiteks valitsuse panustamist elektriautode ja akude tööstusele, mis on energiamahukas, aga ei loo palju lisandväärtust ega tulu. Samuti ei ole Bodi sõnul võimalik majandusedu saavutada laveerides Euroopa ja ida vahel.

Fideszilt ei õnnestunud ERR-ill kommentaare saada. Budapesti linnapilti täidavad valitseva partei reklaamid on keskendunud hoiatustele sõja ja Ukraina presidendi eest.

Aga mida ikkagi ungarlased arvavad Felcsuti uhkest jalgpallistaadionist?

"Pole see midagi nii suur, aga see on kena staadion," leidis Jozsef.

"Tulimegi vaatama, võimalik, et staadion lammutatakse maha nüüd pärast seda nädalavahetust, olenevalt valimistulemusest," ütles Krisztofer.

Pealinnas kogunesid tuhanded inimesed aga reedel maratonkontserdile, millega nõuti režiimi vahetust.

"Me vajame muutust, meil on tõesti kõrini sellest süsteemist," lausus Dorothea.

"Me oleme siin parema tuleviku nimel ja me oleme lootusrikkad," ütles Zsanett.

Toimetaja: Marko Tooming

ERR Ungaris: Orbanile võib saatuslikuks saada korrumpeerunud süsteem

