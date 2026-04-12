ERR Ungaris: parlamendivalimistel on kõik tulemused võimalikud

Pühapäevastel Ungari parlamendivalimistel on kõik tulemused Fideszi napist võidust kuni Tisza superenamuseni võimalikud, ütles Ungari veebiväljaande 24.hu poliitikaajakirjanik Zsolt Kerner. Arvamusküsitluste järgi on opositsioonijõul Tisza suurem toetus, samas annab valimissüsteem suurema kaalu maapiirkondadele, kus Fideszi positsioon on tugevam.

Enamus sõltumatuid arvamusuuringute tegijaid ennustavad võitu Tisza parteile. Kas me võime neid uskuda, milline võib tulla tulemus?

Uuringufirmad, mis näitavad suurimat edumaad Tiszale, on ajalooliselt olnud kõige täpsemad. Samas tuleb mõista, et enamuse opositsiooni valijate jaoks on see teatud trauma, mis on juba neli korda juhtunud, et nad usuvad, et midagi juhtub ja siis ikkagi Fidesz võitis superenamusega.

Valimissüsteem aitab teatud määral endiselt Fideszil võita, aga valimismaastik on väga erinev võrreldes varasemate opositsiooniparteidega, mänguväljaku kalle on veidi teistsugune Fideszi jaoks praegu, Tiszal on suurem šanss võita. Sellegipoolest Fideszi napist võidust kuni Tisza superenamuseni on kõik võimalik.

Mis on olnud otsustav faktor, miks Tisza on üsna populaarne ja neil on tõepoolest võim muuta asju?

Peamiselt majandus. See, mida Viktor Orban ungarlastele 16 aastat tagasi lubas, oli see, et te ei pea mõtlema, kui palju meie raha saame, vaid sellele, et te elate igal aastal veidi paremini kui eelmisel aastal. Igal aastal teenite veidi rohkem, kolite suuremasse majja ja ostate suurema auto.

See toimis 10 aastat, sest kogu maailma majandus kasvas, aga viimasel neljal-viiel aastal pole Ungari majandus praktiliselt kasvanud, reaalpalgad pole kasvanud, oli suur inflatsioonišokk. Hinnad Budapestis ja ka maal on üsna kallid. Enamus ungarlastest ei ole majandusliku olukorraga rahul ja nad ei näe, kuidas asi võiks Viktor Orbani võimu all paremaks minna.

Kui oluline on korruptsioon või Viktor Orbani lähedased suhted Kremliga, mis valmistab meie jaoks Eestis peavalu?

Korruptsioon on Ungari valijate jaoks teema üksnes siis, kui nad ei saa sellest oma osa. Korruptsioon tõuseb teemaks, kui sa ei teeni rohkem ja elu muutub samal ajal üha raskemaks. Siis sa saad pahaseks selle peale, kui suur korruptsioon on Ungaris. Kümme aastat ei läinud korruptsioon kellelegi korda.

Nüüd kui majandus enam ei kasva, siis on kõik häiritud korruptsioonist. Vene teema on veidi teistsugune. Ungarlased on peaaegu alati olnud Euroopa Liidu meelsed, aga välispoliitika pole kunagi otsustanud Ungari valimisi.

On veidi üllatav, et Peter Magyar nüüd esindab nii selget Euroopa Liidu meelset seisukohta. Üldine arusaam oli, et see ei ole eriti oluline Ungari valimistel, oluline on majandus. Aga Euroopa Liit on Ungaris väga populaarne, ebapopulaarne on Brüssel, nagu Viktor Orban seda nimetab ja mis on mõnede arvates täiesti teine institutsioon.

Te ütlesite juba, et mänguväljak on veidi Fideszi suunas kaldu, kas te saaksite seletada, kuidas valimissüsteem neid aitab?

Toimub manipuleerimine, mis teeb häälte võitmise Fideszi jaoks lihtsamaks kui opositsiooni jaoks, sest maapiirkonnad on suuremad, aga seal elab vähem inimesi, nii et sealne hääl on väärt rohkem. On väga unikaalne Ungari asi – kompensatsioonisüsteem, mis aitas Fideszit minevikus, aga see oli nii siis, kui Fidesz domineeris maapiirkondades ja pärast künnise ületamist lisandusid mõned hääled parteide nimekirjas. See ei tundu enam nii palju määravat, sest Fidesz ei näi enam nii tugevalt domineerivat maapiirkondades.

Ungari parlamendi määravad väga tugevalt piirkonna mandaadid. Parlamendis on 199 kohta ja 106 neist jagatakse "võitja võtab kõik" põhimõttel konkreetsete kandidaatide vastasseisus. Nii et parteinimekiri pole nii oluline, olulised on konkreetsete kandidaatide vastasseisud ja Fideszil oli siin suur edumaa. Nad pakkisid põhimõtteliselt linnahääletajad väikestesse ringkondadesse ja lõid suured ringkonnad väljaspool Budapesti.

Kas tulevad ausad valimised, kui me räägime üksnes valimistest?

Ma ei usu, et nad petavad. Neil pole olnud vaja petta varem, sest kogu valimissüsteem on disainitud neid aitama, neil ei ole olnud vaja petta. Ma ei oota sellist olukorda, kus nad ei anna oma võimu üle. Selle ootus tähendaks, et ei ole Fideszi olemusest aru saadud.

Erinevus liberaalse demokraatia ja mitteliberaalse demokraatia vahel on see, et liberaalsetes demokraatiates on võimude lahusus – justiitssüsteem, meedia ja palju teisi asju, aga mitteliberaalses demokraatias loeb ainult rahva enamuse tahe. Kui enamus tahab kedagi muud kui Fideszit, siis neil pole selle jaoks poliittehnoloogiat või isegi sõnu, mida kasutada sellisel juhul.

Kas kõik aktsepteerivad valimistulemusi või tuleb suurte segaduste periood?

Mina ootan sujuvamat võimu üleminekut, kui see peaks juhtuma, kui enamus inimesi, aga ilmselgelt on selline võimalus alati olemas. See sõltub palju tulemusest.

Kui Tisza võidab napilt, siis võidakse see vaidlustada. Ja kui Tisza ei võida superenamusega (2/3 enamus – toim), siis nad ei saa lammutada kogu süsteemi, mille Viktor Orban on loonud.

Viktor Orbanil on endiselt palju inimesi võimul, keda saaks minema lüüa ainult superenamuse korral. Kui Tiszal on lihtenamus, siis tuleb neil neli aastat elada kõigi nende inimestega konstitutsiooninõukogus ja Viktor Orbani nimetatud presidendiga ja see on suur vastukaal nende võimule.

Kas nad panevad siis Viktor Orbani vangi või põgeneb ta riigist?

Ma loodan, et nad ei püüa seda teha. Ungari on praegu nii polariseerunud, et see tähendaks kindlasti kaost ja täiendavat polariseerumist. On mõned inimesed, kellega tuleb ilmselt midagi teha, mõned neist on Viktor Orbani lähedased sugulased – Istvan Tiborcz, Lörinc Meszaros, Matolcsy perekond, kes eelnevalt juhtis Ungari keskpanka. Aga seda on oodata ka siis, kui Fidesz võidab.

Isegi Fideszi inimesed on häiritud korruptsiooni ulatusest ja neist inimestest, nii et nendega tuleks midagi teha. Aga ma ei arva, et sama kehtib Viktor Orbani kohta.

Milline Ungari see oleks, kui Peter Magyar võimule tuleks?

Raske öelda, milline maa see oleks. Ma ootaksin, et nad on väga varase Fideszi moodi. 2010-ndate aastate Fidesz oponeeris Euroopa Liidule, aga nendega sai argumenteerida ja teha kompromisse. Nad olid konservatiivsed ja parempoolsed inimesed. Kui vaadata, kes Peter Magyari parteis on, siis need on varasest Fideszist pärit inimesed. Need olid üldiselt atlantistid ja Euroopa-meelsed inimesed.

Peter Magyar näib samuti olevat vastuoluline tegelane ja mitte kõige kenam inimene maailmas, võib-olla tähendab see peagi uusi probleeme?

Millise riigi juht on kena inimene? Ainus asi, mis loeb, on, kuidas ta valitseb. Sama puudutab Viktor Orbanit, asi ei ole tema isikus, kes tundub ungarlastele mitte meeldivat, vaid asi puudutab tema valitsemisviisi. Saame näha, mis juhtub.

Peter Magyaril on palju halbu kombeid, aga tal on ka palju häid omadusi. Tal on nii palju energiat, mida me pole varem näinud ja ta õpib teiste inimeste vigadest, mis on üsna ebatavaline poliitiku kohta. Saame näha, mis juhtub. Võib-olla seisab ees kaos, aga võib-olla väga sujuv sõit.