Michal: NATO töötab praktikas paremini kui väljapoole tundub

USA sõjaväelased. Autor/allikas: Kaitseväe peastaap
Peaminister Kristen Michal ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et NATO-s sõjaline käsuliin ja riikide vaheline koostöö töötab praktikas oluliselt paremini kui see välja paistab. Tema sõnul ei kinnita praktika, et Eesti saaks nüüd julgeolekus vaid iseendale loota.

Saatejuht Arp Müller küsis, kas president Donald Trumpi NATO-teemalised väljaütlemised on viinud olukorrani, kus Eesti saab oma julgeoleku tagamisel lootma vaid iseendale ning lähinaabritele.

"Praktika sellist lähenemist ei kinnita," ütles selle kohta Michal.

"Ma mõistan, kust need arvamused tulevad ja ma mõistan, et on väga kaalukaid arvajaid, kes nii ütlevad," lisas ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi viitas president Toomas Hendrik Ilvese LP-s ilmunud intervjuule, kus ta ütles, et Donald Trumpi nõusolekut ei pruugi tulla, kui rünnaku korral oleks vaja käivitada artikkel viis.

Michali sõnul tema seda nii ei hinda. "Ei hinda jah, aga mina olen ka julgeolekus praktikute poolel. Selle aja, kus mina olen pidanud peaminister olema, on ebaproportsionaalselt palju neid julgeolekuintsidente olnud, millega meil on tulnud tegeleda ja kriisidest läbi saada. Sinna on väga palju energiat, raha ja inimeste vaeva läinud," rääkis Michal.

"Ma kerin mõned momendid tagasi, et inimesed mõistaks, et meil on, millele toetuda. Kui me desünkroniseerisime, kui me pidime mattuma pimedusse ja Venemaa sajatas kurja, kuidas Baltimaad enam edasi ei saa, siis sellel hetkel Läänemerel oli vaja kaableid kaitsta - NATO laevad seda hakkasid tegema, pärast seda, kui mina rääkisin NATO peasekretäri Mark Ruttega. Ja ka Soome president rääkis temaga. Samamoodi on meil olnud Vene sõjalennukid taevas ja ma meenutan, et sel hetkel läksid siin vahetuses olevad Itaalia F-35-d venelasi meie õhuruumist välja eskortima. Ja neid sündmusi ei ole vähe," lausus ta.

"Ma lihtsalt praktika poolelt ütlen seda, et NATO-s käsuliin, riikide vaheline koostöö ja sõjaline pool töötab oluliselt ladusamalt kui tihtipeale poliitiliste liitlaste sõnumid omavahel on," ütles ta veel.

Michali sõnul on NATO Euroopa vägede ülemjuhatajal, ehk SACEUR-il Alexus G. Grynkewichil väga suur astuda mistahes kaitsealaseid samme. "See tähendab seda, et kui tema ütleb, siis nii juhtub. Seetõttu ma ütlen, et praktika poole pealt NATO reageerimisvõime ja valmisolek on väga hea," ütles ta.

Michali sõnul on hea koostöö ka Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis Roman Pipkoga.

Mirko Ojakivi küsis, kas Pipko kaudu on Ühendriigid teinud Eestile näiteks ettepanekuid vahetada maavarasid julgeoleku vastu.

"Ma olen Pipkoga kohtunud. Selliseid ettepanekuid mulle ei tehtud. Vastupidi, me mõlemad nentisime, et Eesti ja Ühendriikide partnerlus julgeolekuküsimustes on väga hea. Nagu ta on ise Ameerikas esinedes välja öelnud, oleme me teiste riikidega võrreldes eeskujulik riik, kes võtab enda kaitsmist tõsiselt," vastas Michal.

Michal meenutas, et ka president Donald Trump ise on korduvalt öelnud, et Baltimaid ja Poolat ta kaitseb. "Olin temaga koos ka Haagi NATO tippkohtumisel, kus tema sõnum oli täpselt sama: kui te ise panustate kaitsesse, siis on kõik korras. Tema soov on, et Euroopa võtaks kaitses rohkem koormat kanda. Meie oleme valmis rohkem panustama, ehkki mööname, et selleks raha kokkukogumist tunnevad kõik," ütles Michal veel.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: Saatejuhid olid Mirko Ojakivi ja Arp Müller

