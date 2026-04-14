Kolmapäeval tõuseb õhutemperatuur 17 kraadini

Põhja-Euroopas hoiab ilma stabiilsena kõrgrõhuala, mis libiseb homme kaugemale Valge mere äärde ja aga hoiab ilma ikka sajuta. Öösel on laialdaselt selget taevast ja selle all saab õhk 0 kraadi ümbrusse jahtuda. Kaasa aitab ka nõrk tuul. Päeval kerkib üles pilverünki, aga need sadu ei anna. Õhk soojeneb 15 kraadi ümbrusse, vaid rannikul on jahe.

Eeloleval ööl on laialdaselt selge, maa idaservas vahelduva pilvisusega ja ka sajuta. Mandril on tuul nõrk ja põhjakaarest, saartel puhub idakaare tuul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4 kraadi.

Hommikul on ülekaalus selge taevas, ida pool on pilvelaamu, aga need sadu ei anna. Tuul on nõrk ning valdavalt põhjast kirdest, saartel idast. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi.

Päeval vaheldub päike pilverünkadega ja ilm püsib sajuta. Tuul puhub kirdest ja põhjast, saartel ennelõunal idakaarest 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 17, tuulepealsel rannikul 5 kraadi ümber.

Neljapäeval kaardub lõunapoolne madalrõhuala servaga Eesti kohale. Vihmapilved jõuavad vastu hommikut Eesti idaserva ja päeval ka Lääne-Eestisse. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, päeval 8 kuni 13 kraadini.

Reede öö on vihmahoogudega ja napilt plussis. Päev tuleb mõne üksiku vihmasabinaga ja õhutemperatuur tõuseb 15 kraadi ümbrusse.

Nädalavahetus on jahedam. Laupäev on päikeselisem ja sajuta, pühapäev tuleb pilvisem ja kagunurka jõuab sajupilvi.