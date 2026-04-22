Virginia valijad toetasid osariigi valimiskaardi ümberjoonistamist

Valimisringkondade muutmise poolt hääletas 51,3 protsenti valijatest ning selle vastu oli 48,7 protsenti valijatest. Linnapiirkondade ja Washingtoni äärelinnade elanikud pigem toetasid meedet, samas kui maapiirkondade elanikud hääletasid selle vastu, vahendas The Wall Street Journal.

Virginia demokraatidele kuulub praegu USA esindajatekojas kuus kohta, vabariiklastel on viis kohta. Valimisringkondade muutmise korral võivad demokraadid saada 10 kohta, vabariiklased vaid ühe koha.

Demokraadid leiavad, et valimisringkondade muutmine on vajalik, kuna sarnast taktikat kasutavad ka vabariiklased. Näiteks Texase piiride muutmise käigus peaksid vabariiklased saama esindajatekojas juurde viis kohta.

Kriitikud leidsid samas, et Virginia valimisringkondade muutmise korral ei oleks valijate huvid õiglaselt esindatud. Mõlemad pooled tegid aktiivselt kampaaniat ning selles osalesid üleriigiliselt tuntud poliitikud.

"Jah võitis ja Donald Trump kaotas. Virginia elanikud rääkisid selge häälega, hääletades MAGA võimuhaaramise peatamise ja vabade ja õiglaste valimiste terviklikkuse kaitsmise poolt," teatas esindajatekoja demokraatide juht Hakeem Jeffries.

USA esindajatekoja vabariiklane Richard Hudson ütles samas, et napp häältevahe kinnitas, et Virginia on kaalukeeleosariik ning kohtud peaksid uue valimiskaardi loomise tühistama.