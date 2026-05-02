Venemaa rünnakus Hersonile hukkus kaks inimest

Vähemalt kaks inimest hukkus ja seitse sai vigastada, kui Vene droon laupäeva varahommikul Hersonis tsiviilbussi ründas.

Hersoni oblasti kuberneri Oleksandr Prokudini sõnul toimus rünnak kohaliku aja järgi umbes kell 7 linna Dnipro linnaosas. Kaks inimest – munitsipaaltöötaja ja naine – hukkusid sündmuskohal.

Rünnakus sai vigastada veel seitse inimest, kuigi ametnikud pole nende seisundi kohta veel üksikasju avaldanud.

Rünnak toimus vähem kui kaks kuud pärast seda, kui Vene väed ründasid 11. märtsil Hersonis teist tsiviilbussi, vigastades 10 inimest. Prokudin kirjeldas seda siis tahtliku rünnakuna tsiviilisikute vastu.

Otse Dnipro jõe ääres rindel asuv Herson on pärast Ukraina vägede linna vabastamist 2022. aasta lõpus silmitsi seisnud pidevate drooni- ja suurtükirünnakutega.

Vene väed tegid kogu riigis laupäevaöiseid droonirünnakuid, mille sihtmärgiks olid kriitilise tähtsusega ja energiainfrastruktuur. Piirkondlike võimude teadete kohaselt on rünnakutest teatatud Mõkolajivis, Krõvõi Rihis ja Odessa oblastis.

Ukraina õhuväe teatel tulistas Ukraina alla või tegi kahjutuks 142 drooni, kuid 17 neist tabas oma sihtmärke 12 asukohas Ukrainas.

Peruus võidi inimesi kaubelda Vene sõjaväkke

Peruu prokuratuur teatas reedel, et uurib väidetavat inimkaubanduse võrgustikku, mis pakkus peruulastele Venemaal libatöökohti, et neid seejärel sundida osalema Moskva agressioonisõjas Ukraina vastu.

Peruu peaprokuratuuri avalduse kohaselt värvati isikuid, sealhulgas endisi sõjaväelasi ja politseinikke, väidetavalt sotsiaalmeedia kaudu petlike pakkumistega hästitasustatud tööle turvatöötajatena ja muudele ametikohtadele Venemaal.

Politseile edastatud teabe kohaselt viidi ohvrid väidetavalt Venemaale ning sunniti neid võõral maal osalema Venemaa ja Ukraina vahelise relvakonflikti lahingutegevuses, seisis avalduses.

Prokuratuur algatas kohe uurimise väidetavate inimkaubanduse ja raskendavatel asjaoludel toime pandud inimkaubanduskuritegude osas, lisati teates.

Kolmteist peruulast on Venemaa-Ukraina sõjas hukkunud, ütles ohvrite perekondade advokaat Percy Salinas telekanalile N.

Salinase sõnul on alates oktoobrist lubatud 2000 kuni 3000 dollari suurune kuupalk meelitanud Venemaale umbes 600 peruulast.

Peruu välisministeerium teatas, et palus Venemaa saatkonnalt teavet nende peruulaste asukoha kohta, kes on otsustanud teenida Vene relvajõududes.

Neljapäeval avaldatud teates tunnistas Moskva saatkond Limas, et peruulased on sõlminud lepinguid Venemaa relvajõududega liitumiseks. Kuid saatkonna sõnul tegid asjassepuutuvad isikud seda vabatahtlikult ja seaduslikult.