Tallinna Lennujaama suurima reisijamahuga sihtkohaks tõusis Varssavi

Aprillis läbis Tallinna lennujaama 313 000 reisijat, mis on 12 protsenti rohkem kui aasta varem. Kasvu taga on peamiselt Wizz Airi lennumahtude suurenemine.

"Aprillikuu tulemus näitab selgelt, et nõudlus lennureiside järele püsib tugev. Lennufirmadest kasvas kõige kiiremini Wizz Air, mis veel eelmise aasta keskel lendas Tallinnast üksnes Londonisse. Eelmise aasta lõpus lisandusid liinid Krakówisse, Veneetsiasse, Budapesti ja Vilniusesse. Sel aastal lisandusid Varssavi ja Rooma liinid, mai algul Gdańsk ning juunist saab Wizz Airiga lennata otse Tiranasse," ütles Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

Aprillis avas Airbaltic hooajalise otseliini Ateenasse ning taastas suvised lennud Rhodosele, Palma de Mallorcale ja Nice'i. Wizz Air alustas lende Rooma. Mahtu kasvatab ka Eurowings, mis lisaks Praha liinile avas otselennud Düsseldorfi, ning Airbaltic alustas märtsis lende Viini.

Tallinnast lendas aprillis 12 regulaarlennufirmat kokku 35 eri sihtkohta. Kõige rohkem sihtkohti pakkusid Airbaltic (20), Wizz Air (7) ja Ryanair (6).

Suurima turuosaga lennufirma oli jätkuvalt Airbaltic 28 protsendiga. Teisele kohale tõusis Wizz Air 14 protsendiga, järgnesid Ryanair 11 protsendiga ning SAS ja Finnair mõlemad kaheksa protsendi suuruse turuosaga.

Tšarterlendude osas algas aprillis Türgi puhkusehooaeg. Koos tšarterlendudega sai aprillis Tallinnast otse lennata 39 sihtkohta.

Lennuoperatsioonide arv kasvas 2025. aasta aprilliga võrreldes neli protsenti: aprillis toimus kokku 3634 lennuoperatsiooni, keskmiselt 120 maandumist ja õhkutõusu päevas.

Regionaalsed lennujaamad teenindasid aprillis 8480 reisijat. Tartu lennujaamas oli reisijaid 4221, Kuressaare lennujaamas 2829 ja Kärdla lennujaamas 921. Ruhnu lennuväljal teenindati 311 ning Pärnu lennujaamas 198 reisijat.

Saaremaa saab suveks uue lennuühenduse Soomega, kui Finnair avab 8. juunist hooajalise liini Kuressaare ja Helsingi vahel. Lennud toimuvad kolm korda nädalas – esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti – ning kestavad 7. augustini 2026. Lende teenindab ATR 72 tüüpi lennuk, mis mahutab 70 reisijat.