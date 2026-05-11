Saksa kaitseminister: Putini jutt sõja lõpetamisest on pettus

Putin üllatas paljusid, vihjates laupäevases kõnes, et sõda on lõppemas, ning ütles seejärel, et Saksamaa endine liidukantsler Gerhard Schröder oleks hea vahendaja kõnelustel Euroopaga.

"Kui ta näeb selle sõja lõpu lähenemist, kas ta ei saaks seda siis lihtsalt ise lõpetada? Siis oleks ajastus tema kontrolli all," ütles Pistorius Kiievis. "Selle asemel, nagu alati, seab tema [Putin] tingimusi. Tuleb karta – ja ma loodan, et ma eksin –, et see on järjekordne pettus. Kuid seda ei saa välistada ja see tundub olevat osa tema hübriidsõja strateegiast," ütles kaitseminister.

Pistorius süüdistas Putinit, et tal on kombeks mängida kaartidega alati, kui Ukrainas on arutatud relvarahu.

Kremli juht, kes seisab Ukrainas silmitsi kasvavate sõjaliste kaotuste ja nappide territoriaalsete saavutustega, püüdis tähelepanu kõrvale juhtida omaenese nõrkustelt, lisas minister.

Saksamaa valitsuse pressiesindaja Stefan Kornelius, kes samuti esmaspäeval sõna võttis, ütles, et hoolimata Putini märkustest ei näe ta läbirääkimiste suunas olulist edu.

"Venemaa teab, kes on nende vestluspartnerid Euroopas, kui neil on läbirääkimistega tõsi taga," ütles Kornelius Berliinis vastuseks küsimustele Schröderi kohta, kes oli Saksamaad kantsler aastatel 1998 kuni 2005.

Tänaseks 82-aastane Schröder on Saksamaal, nagu ka mujal Euroopas, pikka aega seisnud silmitsi karmi kriitikaga, kuna ta võttis pärast kantsleriametist lahkumist vastu tulusaid töökohti Venemaa riiklikes energiafirmades.

Samuti on ta aastate jooksul arendanud isiklikku suhet Putiniga.