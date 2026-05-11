Teisipäeval sajab mitmel pool vihma

Lähipäevil on Eesti kohal õhumass soe, aga mitmele poole jagub sajupilvi, kesknädalal on ka äike õhus.

Euroopa ilmakaardil on praegu näha selgema taevaga ala kõrgrõhkkonna all Musta mere äärest Baltimaade suunal. Läänemere ääres läks järk-järgult pilvisemaks, kuna nii läänest kui lõunast nihkusid madalrõhkkonnad lähemale.

Tihedamat sadu enda ümber koondav madalrõhkkond liikus täna Saksamaalt Poola kohale. Atlandilt saabuvate madalrõhkkondade servas ei pääsenud täna sajuhoogudest ka Briti saared.

Eesti jääb teisipäeval Poolast üle Läänemere põhja suunas liikuva madalrõhkkonna lähedale. Pöörise serva mööda saabub lõunavoolus niisket ja sooja õhku. Vastu hommikut jõuab merelt saartele tihedam sajuala ja levib edasi põhja-kirde suunas. Päeval sajab vihma mitmel pool Lääne-Eestis, õhtul jõuab sajuhooge ka itta.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Läänemere põhjaosa kohalt Stockholmi suunas, öösel on Eestis sajuhooge hajusamalt, päeval saabub aga lõuna poolt külm front. Soe õhk vahetub intensiivse vihma ja äikese saatel jahedama vastu.

Öösel Eestis pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Hommik on pilves, mandril üksikute selgimistega. Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu- ja idatuul 4 kuni 10, puhanguti 13, Liivi lahe ümbruses kuni 15 m/s. Sooja on 8 kuni 13 kraadi

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja idatuul 5 kuni 10, puhanguti 13, Liivi lahe ümbruses ennelõunal kuni 15 m/s, õhtuks lõunakaare tuul nõrgeneb. Sooja on 13 kuni 18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajab vihma hajusalt, päeval laiemalt ja sadu saadab ka äike. Öösel on sooja 6 kuni 12, päeval 8 kuni 15, Ida-Eestis enne tihedamat sadu 16 kuni 23 kraadi.

Neljapäeva öösel tihedam sadu taandub, päeval on vihmahooge peamiselt Lääne-Eestis. Öösel on sooja on 4 kuni 8, päeval 14 kuni 18, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

Reedel ja laupäeval on sajuhooge üksikutes kohtades. Õhumass soojeneb, öösiti on sooja 4 kuni 10, päevasel ajal 14 kuni 23 kraadi, rannikul on jahedam. Homme on sajupilvi rohkem Eesti lääneosa kohal.