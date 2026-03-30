Trump lubas Vene naftatankeril murda Kuubale kehtestatud blokaadi

Trump sõnas, et ei takista ligikaudu 730 000 barreli naftaga tankeril Kuubale jõuda, sest sealsed inimesed "peavad ellu jääma".

"Ütlesin neile, et kui mõni riik soovib praegu Kuubale naftat saata, siis mul pole sellega probleemi. Olgu see Venemaa või keegi teine," lausus Trump lennuki Air Force One pardal ajakirjanikega rääkides.

Küsimusele Venemaa president Vladimir Putini rolli kohta abi saatmisel Kuubale vastas Trump: "Kui ta tahab seda teha ja kui teised riigid tahavad seda teha, siis see ei häiri mind eriti."

Kuuba majandus on vabalanguses pärast peaaegu kolme kuud kestnud naftatarnete seisakut.

Trump kehtestas saarele blokaadi pärast seda, kui kukutas jaanuaris Venezuela presidendi Nicolás Maduro. Lõuna-Ameerika riik oli varem Kuuba majandust subsideerinud, müües odavat naftat vastutasuks arstide ja meditsiiniõdede teenuste eest.

Kuna Kuubat räsivad sagedased elektrikatkestused ning toidu- ja raviminappus, on Vene riigile kuuluv tanker seilanud Matanzase sadama suunas hoolimata Ühendriikide kehtestatud blokaadist.

Tankeri saabudes kinnitas Trump oma otsust mitte kasutada USA rannikuvalvet aluse peatamiseks. See samm oleks võinud põhjustada diplomaatilise vastasseisu Venemaaga, märkis The Times.

"Seal on üks tanker. Meid ei häiri, kui kellelgi on laevatäis [naftat]. Sest nad peavad ellu jääma," ütles president pühapäeva õhtul.

Venemaa ja Kuuba tihedad suhted ulatuvad tagasi külma sõja aega.

Kremli otsustavus USA blokaadi murda meenutab 1962. aasta Kuuba raketikriisi, mil Nõukogude Liit püüdis Kariibi mere saarele rakette paigutada, viies maailma tuumasõja lävele, lisas väljaanne.

Rohkem kui kuus aastakümmet hiljem on need kaks riiki endiselt lähedased liitlased ning Venemaa on värvanud tuhandeid Kuuba palgasõdureid Ukraina vastu sõdima.

Putini otsus Kuubat toetada langeb ajale, mil Venemaa suutlikkus oma liitlasi kaitsta on pärast Maduro kukutamist Venezuelas kahtluse alla seatud.

Viimastel kuudel on ilmnenud märke, et Kreml osutab vastupanu sellele, mida ta peab USA agressiooniks oma liitlaste vastu. Mitmete raportite kohaselt on Moskva varustanud Iraani luureinfoga USA sõjaväebaaside kohta Lähis-Idas.

Ometi on Moskva suutnud säilitada sõbralikud suhted ka Trumpi administratsiooniga. Eelmisel nädalal lubas USA Venemaa riigiduuma saadikute delegatsioonil külastada Washingtoni.

USA välisminister Marco Rubio on juhtinud läbirääkimisi Havannaga ning Trump on korduvalt vihjanud, et USA võib Kuubas sekkuda kohe, kui sõda Iraanis on lõppenud.

"Kuuba on järgmine," ütles ta pühapäeva õhtul. "Kuuba on üks suur segadus, see on ebaõnnestunud riik ja nad on järgmised. Lühikese aja jooksul see kukub kokku ja me oleme seal, et neid aidata."