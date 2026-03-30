Trump lubas Vene naftatankeril murda Kuubale kehtestatud blokaadi

Välismaa
Naftatanker saabumas Kuubale. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/STR
Välismaa

USA president Donald Trump lubas Vene naftatankeril murda USA kehtestatud Kuuba blokaadi, kuid kordas oma ähvardust saarel valitsev kommunistlik režiim lühikese aja jooksul kukutada, kirjutab The Times.

Trump sõnas, et ei takista ligikaudu 730 000 barreli naftaga tankeril Kuubale jõuda, sest sealsed inimesed "peavad ellu jääma".

"Ütlesin neile, et kui mõni riik soovib praegu Kuubale naftat saata, siis mul pole sellega probleemi. Olgu see Venemaa või keegi teine," lausus Trump lennuki Air Force One pardal ajakirjanikega rääkides.

Küsimusele Venemaa president Vladimir Putini rolli kohta abi saatmisel Kuubale vastas Trump: "Kui ta tahab seda teha ja kui teised riigid tahavad seda teha, siis see ei häiri mind eriti."

Kuuba majandus on vabalanguses pärast peaaegu kolme kuud kestnud naftatarnete seisakut.

Trump kehtestas saarele blokaadi pärast seda, kui kukutas jaanuaris Venezuela presidendi Nicolás Maduro. Lõuna-Ameerika riik oli varem Kuuba majandust subsideerinud, müües odavat naftat vastutasuks arstide ja meditsiiniõdede teenuste eest.

Kuna Kuubat räsivad sagedased elektrikatkestused ning toidu- ja raviminappus, on Vene riigile kuuluv tanker seilanud Matanzase sadama suunas hoolimata Ühendriikide kehtestatud blokaadist.

Tankeri saabudes kinnitas Trump oma otsust mitte kasutada USA rannikuvalvet aluse peatamiseks. See samm oleks võinud põhjustada diplomaatilise vastasseisu Venemaaga, märkis The Times.

"Seal on üks tanker. Meid ei häiri, kui kellelgi on laevatäis [naftat]. Sest nad peavad ellu jääma," ütles president pühapäeva õhtul.

Venemaa ja Kuuba tihedad suhted ulatuvad tagasi külma sõja aega. 

Kremli otsustavus USA blokaadi murda meenutab 1962. aasta Kuuba raketikriisi, mil Nõukogude Liit püüdis Kariibi mere saarele rakette paigutada, viies maailma tuumasõja lävele, lisas väljaanne.

Rohkem kui kuus aastakümmet hiljem on need kaks riiki endiselt lähedased liitlased ning Venemaa on värvanud tuhandeid Kuuba palgasõdureid Ukraina vastu sõdima.

Putini otsus Kuubat toetada langeb ajale, mil Venemaa suutlikkus oma liitlasi kaitsta on pärast Maduro kukutamist Venezuelas kahtluse alla seatud.

Viimastel kuudel on ilmnenud märke, et Kreml osutab vastupanu sellele, mida ta peab USA agressiooniks oma liitlaste vastu. Mitmete raportite kohaselt on Moskva varustanud Iraani luureinfoga USA sõjaväebaaside kohta Lähis-Idas.

Ometi on Moskva suutnud säilitada sõbralikud suhted ka Trumpi administratsiooniga. Eelmisel nädalal lubas USA Venemaa riigiduuma saadikute delegatsioonil külastada Washingtoni.

USA välisminister Marco Rubio on juhtinud läbirääkimisi Havannaga ning Trump on korduvalt vihjanud, et USA võib Kuubas sekkuda kohe, kui sõda Iraanis on lõppenud.

"Kuuba on järgmine," ütles ta pühapäeva õhtul. "Kuuba on üks suur segadus, see on ebaõnnestunud riik ja nad on järgmised. Lühikese aja jooksul see kukub kokku ja me oleme seal, et neid aidata."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Times

kuula lugusid

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

09:52

Konontšuki klubi sai jagu Euroliiga meistrist ja liidrist Fenerbahcest

09:26

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

09:08

Sinner tegi vihmasajust hoolimata "päikeselise duubli"

08:13

TÄNA OTSE | Eesti ja Rwanda selgitavad FIFA turniiri võitja

loe: kultuur

09:04

Galerii: Angela Soop avas Kadrioru galeriis näituse "Hecuba päralt"

08:48

Joel Jans avaldas põnevusromaani "Rõngu roimad 3: Viimnepäev"

08:27

Keelesäuts. Aeg on raha

29.03

Tekstiilikonservaator: Põldroosi gobelään-eesriie on väga hästi säilinud

loe: eeter

29.03

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jaan Toomingule

29.03

Ranna Rantšo perenaine viib oma kitse- ja lambatalled hooldekodudesse külla

29.03

Indrek Raadik: kui reedel ja laupäeval on kontsert, siis enne teisipäeva väga trenni ja jooksma ei tiku

28.03

Anna Kaneelina rasketest hetkedest: tänu armastusele pole ma kõige hirmsamast piirist üle läinud

Raadiouudised

29.03

Ühendriikides toimusid ulatuslikud meeleavaldused Donald Trumpi poliitika vastu

29.03

Päästeamet hoiatab kulupõlengute eest

29.03

Päevakaja (29.03.2026 18:00:00)

29.03

Sillamäel toimusid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

28.03

Soomaa loomakasvatajad on ikka hädas huntidega

28.03

Hollandis algab taas tulbihooaeg

28.03

Päevakaja (28.03.2026 18:00:00)

28.03

Eesti mets vajab ühiskondlikku kokkulepet

27.03

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

27.03

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo