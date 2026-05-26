X!

Kliimaseadusele kulus kolme aastaga 375 000 eurot

Eesti
Kliimaministeeriumi rohereformi valdkond
Kliimaministeeriumi rohereformi valdkond Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kliimaministeerium valmistas kliimakindla majanduse seadust ette veidi alla kolme aasta, vajalike uuringute ja kaasamisringide tarbeks kulus selle aja jooksul kokku ligi 375 000 eurot koos maksudega.

Kliimaseadust hakati koostama 2023. aasta sügisel. Eelmisel nädalal kiitis valitsus selle heaks ja saatis riigikokku. Seaduse ettevalmistamiseks tegi ministeerium kaasamisseminare, töörühmade kohtumisi, tellis mõjuanalüüse ja arvutusi.

"Kõikide nende tegevuste peale on kulunud kolme aasta jooksul 374 373 eurot ja seda koos kõikide maksude, sealhulgas käibemaksuga," ütles kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelgas.

Kõige rohkem kulus raha mõjuhinnangutele, näiteks kasvuhoonegaaside heite vähendamise analüüs eri meetmete puhul maksis 110 000 eurot. Lisaks hinnati meetmete sotsiaalmajanduslikke mõjusid, sellele kulus kümneid tuhandeid eurosid.

"Kuna kliimakindla majanduse seaduse koostamise ajal käisid koos kümme töörühma, kellest igaüks kohtus vähemalt kaks kuni kolm korda, siis olid teatavad kulud ka seotud kaasamiste läbiviimisega," selgitas Remmelgas.

Töörühmade kohtumistele kulus 36 000 eurot, kliimanõukogu ekspertide tasud olid kokku ligi 43 000 eurot ning seminaride ja kaasamisürituste korraldamine nõudis ligi 57 000 eurot.

Asjatuid kulusid seaduse ettevalmisteks Remmelga sõnul ei tehtud. Isegi kui kõik nüansid seadusesse ei jõudnud, olid kõikides aruteludes läbi käinud teemad vajalikud.

"Nii laiapindse seaduse koostamisel oligi vaja kõik aspektid väga detailideni läbi rääkida ja ka läbi arvutada. Ka need meetmed, mis mõjuhinnangutest läbi käisid, mille kasvuhoonegaaside heide läbi arvutati, ja see, et nad hiljem ei pruukinud jõuda kõik näiteks teekaartidesse või seaduseesmärkide arvutustesse sisse, siis see teadmine, mis on meetmete mõju, kas need on kõige asjakohasemad tegevused, et iga see analüüs aitas neid kilde ja pusletükke kokku panna," rääkis Remmelgas.

Remmelga hinnangul ei saa kliimaseaduse ettevalmistamisele kulunud summasid  hästi võrrelda teiste seadustega, sest enamasti tuleb seadustes muuta mõningaid sätteid, mis ei vaja põhjalikke lisaanalüüse.

"Kliimakindla majanduse seaduse puhul oli tegemist ju täiesti uue seaduse loomisega, kus tuli kogu info algusest peale kokku koondada, protsess üles ehitada, erinevaid osapooli kaasata. Ta oma mastaabilt on kindlasti suurem kui enamike teiste seaduste loomisi," lausus Remmelgas.

Eelpool nimetatud kulutuste hulka ei ole arvestatud ametnike tööaega. Ühest küljest oleks seda väga keeruline kokku lüüa, teisalt on tehtud tööd kasutanud eksperdid Euroopa Liiduga läbirääkimistel, kus see on olnud väga väärtuslik materjal, märkis Remmelgas.

"Kui siin just hiljaaegu Euroopa Liidu tasandil 2040. aasta Euroopa Liidu üleses kliimaeesmärgis kokku sai lepitud, siis Eesti oli läbirääkimistel väga heas positsioonis just tänu sellele sisulisele tööle, mis me siseriiklikult olime teinud. Euroopa Liidu kliimamäärus on väga Eesti seisukohtade nägu. Ka järgnevates protsessides neid analüüse ja arvutusi kliimaministeeriumi eksperdid saavad hästi ära kasutada."

Eksperdid on kliimaseadust kritiseerinud. Avaliku halduse ekspert Külli Taro ütles esmaspäeval Vikerraadios, et seda ei saa nimetada seaduseks, sest seal on vähe õigusnorme, mis paneksid kodanikele selgeid õigusi ja kohustusi. Need paragrahvid, mis sisaldavad õigusnorme, jäävad aga tema hinnangul liialt üldsõnaliseks.

Vandeadvokaat Allar Jõks märkis eelmisel nädalal samas, et kliimaseaduse eelnõust ei selgu, mida ettevõtjatelt oodatakse ning seetõttu võtab see neilt investeerimiskindluse.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:23

Politsei asendaks kiiruskaamera hoiatusmärgi kõrgema trahvikünnisega

07:14

Iraani president käskis taastada rahvusvahelise internetiühenduse

06:57

Putin jõustas seaduse, mis lubab välismaal asuvaid Vene kodanikke relva jõul "kaitsta"

06:53

Kliimaseadusele kulus kolme aastaga 375 000 eurot

05:54

Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega

05:14

Trump nõuab Iraani leppe osana laialdast liitumist Aabrahami lepetega

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

25.05

Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

25.05

Mihkelson: Ukraina löögid naftatehastele Vene eesmärke lähikuudel ei muuda

25.05

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

25.05

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

25.05

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

25.05

Venemaa segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali

25.05

Sõja 1552. päev: Venemaa teatas kavatsusest jätkata Kiievi ründamist Uuendatud

25.05

Kinnisvara ostmisel mängib üha olulisemat rolli raudtee lähedus

25.05

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

25.05

Venemaa väitel leiti Ust-Luga sadamas tankerilt magnetmiine

25.05

Praeguse sündimuse jätkumine võib rahvaarvu sajandi lõpuks kahandada ligi poole võrra

24.05

Sõja 1551. päev: Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak

25.05

Riik plaanib pettuste vastu pangaülekannete ebamugavamaks tegemist

ilmateade

loe: sport

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

25.05

Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

25.05

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

loe: kultuur

25.05

Kaupo Kikkas avas Allee galeriis fotonäituse Eesti kunstilegendidest

25.05

Kiievi lähedal filmitakse üles Ilmar Raagi uut põnevussarja

25.05

Edith Sepp: Cannes'i filmifestival on väga poliitiliseks muutunud

25.05

Tallinnas esineb looga "Sunshine Reggae" tuntuks saanud ansambel Laid Back

loe: eeter

25.05

Margus Põldsepp: mu suur kirg on eestlaste sõdurilaulud

25.05

German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

25.05

Mick Pedaja: lapsepõlve pättused on väga tugevalt hingele jäänud

25.05

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Jonas.f.k

Raadiouudised

25.05

Ukrainas on käimas Ilmar Raagi uue põnevussarja võtted

25.05

Võru valiti uus linnapea ning kinnitati uus linnavalitsuse koosseis

25.05

Päevakaja (25.05.2026 18:00:00)

25.05

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

25.05

Raadiouudised (25.05.2026 15:00:00)

25.05

Eksperdid soovivad kopsuvähi diagnoosimist kiirendada

25.05

Küprose parlamendivalimised võitis paremtsentristlik Demokraatlik Koondis

25.05

Kohtla-Järvel plaanitakse kaotada lasteaedade osalustasu

25.05

Metsloomade sattumine inimeste kodudesse valmistab spetsialistidele üha enam muret

25.05

Raadiouudised (25.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo