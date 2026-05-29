X!

Riiklik kava näeb ette ligi üheksa miljardi euro eest hoonete renoveerimist

Eesti
Korterelamu täielik renoveerimine Sillamäel. Illustreeriv foto.
Korterelamu täielik renoveerimine Sillamäel. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti

Eesti riikliku hoonete renoveerimiskava esialgse plaani kohaselt peaks era- ja avalik sektor investeerima 2035. aastani hoonete renoveerimiseks ligi üheksa miljardit eurot ning riigil kulub toetusteks umbes 1,5 miljardit eurot.

Kliimaministeerium sai valmis esialgse Eesti riikliku hoonete renoveerimiskava aastaks 2050, millele nüüd avalikkuselt tagasisidet ootab. Kava kohaselt peaks Eesti hooned selleks tähtajaks olema energiatõhusad ja vähese süsinikuheitega.

Dokument toob välja, et hinnanguliselt peab avalik ja erasektor aastatel 2026 kuni 2035 investeerima hoonete renoveerimisse 8,6 miljardit eurot ning riik peab investeeringute toetamiseks suunama renoveerimistoetustesse ja finantsmeetmetesse umbes 1,5 miljardit eurot.

Dokument seab sihiks, et kogu Eesti elamufondi keskmine primaarenergiatarbimine peaks vähenema 2035. aastaks 20-22 protsenti. Seejuures tuleb üle poole vähenemisest saavutada 43 protsendi halvima tõhususega eluhoonete renoveerimisega. Sellisteks hooneteks loetakse enne 2000. aastat ehitatud korterelamuid.

Renoveerimiskava puudutab ka mitteeluhooneid, millele kehtestatakse energiatõhususe miinimumstandardid, et vähendada kõige madalama energiatõhususega hoonete osakaalu.

Selleks peaks 2030. aastaks renoveeritama vähemalt 16 protsenti kõige vähem energiatõhusaid mitteeluhooneid ja 2033. aastaks vähemalt 26 protsenti, edasisteks aastateks kehtestatakse täiendavad vahe-eesmärgid.

Eestvedaja rolli näeb kliimaministeerium avalikul sektoril: alates ülejärgmisest aastast peavad kõik uued avaliku sektori hooned olema heitevabad ja igal aastal rekonstrueeritakse vähemalt kolm protsenti riigiasutuste kasutuses olevast hoonete pindalast.

Hoonete renoveerimisel lähtutakse kuluoptimaalsusest. See tähendab, et elumajade puhul eelistatakse terviklikku renoveerimist, mitteeluhoonete puhul aga lähtutakse miinimumstandarditest.

Koduomanikke toetatakse energiatõhususe investeeringute tegemisel peamiselt finantseerimise taskukohasemaks muutmise kaudu, selleks on ette nähtud näiteks laenutagatised ja kaaslaenu meetmed. Tagastamatud toetused on suunatud eelkõige vähekindlustatud leibkondadele.

Lisaks rahalistele meetmetele näeb kava ette, et renoveerimisel pakutakse ka sisulist tuge, milleks on tehniline nõustamine, standardiseeritud energiatõhususe hanked ja digitaalsed tööriistad. Nii peaks renoveerimistempo kiirenema, sest koduomanikele peaks korralduslik pool lihtsamaks muutuma.

Korteriühistute puhul on renoveerimist toetavatest meetmetest peamine roll tagastamatutel toetustel, millele lisanduvad riiklikud laenu- ja tagatisinstrumendid.

Renoveerimisel eelistatakse lahendusi, mis põhinevad tehases eeltoodetud elementidel - nii peaks ehitustööde kvaliteet paranema ja ehitusprotsess vähem aega võtma, mis omakorda tähendab kiiremat rekonstrueerimistempot.

Rahastusmeetmeid kavandades lähtutakse sellest, et hoida regionaalset tasakaalu, säilitada kultuuriväärtuslikke hooneid ja toetada vähekaitstud leibkondi. Jätkuvalt on plaanis korrraldada kobarhankeid, eesmärgiks mastaabisääst. Avaliku sektori hoonete puhul on siht, et riik annaks eeskuju.

Kaalumisel on maksusoodustused renoveerimisele

Kaalumisel on ka maksusoodustused, millega korterielamute renoveerimist toetada. Kava kohaselt oleks neil märkimisväärne positiivne mõju ning lisaks laekub maksudena ligi 30 protsenti ehitustööde maksumusest riigieelarvesse tagasi, luues stabiilse maksubaasi, mida saab sihipäraselt uuesti kasutada. Seda ideed peab aga dokumendi kohaselt analüüsima, sest seni pole maksusoodustusi sel puhul kasutatud.

Lisaks paneb kava ette, et õiguslike takistuste leevendamiseks oleks võimalus muuta korteriomandi- ja korteriühistuseadust. Praegu on see kohati keerukas ega anna selgust, millist häälteenamust erinevateks töödeks tarvis on.

Lahenduseks pakub dokument seadusemuudatust, mis sätestaks, et igapäevaseks majandamiseks on korteriühistul vaja lihthäälteenamust, rekonstrueerimise ja ajakohastamise jaoks 51-protsendilist häälteenamust ning olulisteks ümberkorraldusteks 9/10 häältest.

Ka peaks ettepaneku kohaselt muutma kaasomandeid puudutavaid sätteid, nii et kui ühistu tahab keldri või pööningu uue korteriomandi loomiseks välja ehitada, mis praegu eeldab kõigi korteriomanike nõusolekut, piisaks selleks edaspidi samuti 9/10 häälteenamusest, juhul kui hoones on vähemalt kümme korterit.

2020. aastal oli Eestis kasutusel kokku ligi 239 000 hoonet, millest kolmveerandi moodustasid eluhooned. Nende hoonete netopinnast ligi 82 protsenti moodustasid enne 2000. aastat rajatud hooned, mille rekonstrueerimisvajadus on suur ja mis on ka rekonstrueerimiskava peamine sihtrühm.

Enne 2000. aastat rajatud korterelamutest oli 2020. aastaks renoveeritud umbes 33 protsenti, väikeelamutest aga umbes kümme protsenti.

Aastani 2050 on tarvis veel terviklikult renoveerida umbes 10 000 ja etapiviisiliselt 2500 korterelamut.

Riikliku renoveerimiskava lõpliku versiooni plaanib kliimaministeerium valmis saada selle aasta detsembris.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:50

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

14:40

Koorberg näeb uues kriisiolukorra seaduses ohte sõnavabadusele

14:33

Galerii: ERR-i uudistetoimetus saatis Anvar Samosti Postimehesse teele

14:27

Narva linnavõim vallandas Keskerakonda kuuluva koolidirektori

14:22

Uue muusika reede: Sadu, An-Marlen, Ariana Grande, Paul McCartney jt

14:21

Prantsusmaa majandus langes esimeses kvartalis 0,1 protsenti

14:11

Argentina teatas MM-koosseisu, mõistagi valikus ka Messi

14:01

Rasedusaegse liigoksendamise taga peitub geneetiline põhjus

13:49

Eesti neljapaat sõudis MK-etapil kohaga poolfinaali

13:42

Stsenaristide gild kuulutas välja esimese stsenaariumikonkursi võitjad

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

09:33

Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias Uuendatud

28.05

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

28.05

Kallas hoiatas liikmesriike Venemaa lõksu langemise eest Uuendatud

04:23

Tallinna Ülikooli ja linna plaanid Narva maantee uuendamisega lähevad lahku

28.05

"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

07:43

Venemaa lükkas tagasi USA üleskutse hoiduda Kiievi ründamisest

28.05

Eestlaste edu sagedusturul käristas suureks elektrihinna vahe Läti-Leeduga

12:09

Ülle Madise: mõlemal vanemal on õigus lapse dokumendid kätte saada Uuendatud

28.05

Euroopa Komisjon trahvis Temut 200 miljoni euroga

04:20

Autorite ühing tahab raadiosse rohkem eesti muusikat, Lang seisab vastu

ilmateade

loe: sport

14:50

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

14:11

Argentina teatas MM-koosseisu, mõistagi valikus ka Messi

13:49

Eesti neljapaat sõudis MK-etapil kohaga poolfinaali

13:06

Võidukas nooleviskaja Kruusvee tegi Eesti dartsi ajalugu

loe: kultuur

14:22

Uue muusika reede: Sadu, An-Marlen, Ariana Grande, Paul McCartney jt

13:42

Stsenaristide gild kuulutas välja esimese stsenaariumikonkursi võitjad

11:46

Tallinnas toimub rahvusvaheline filmiprodutsentide koolitusprogramm Eurodoc

11:41

Laste džässifestival Kräsh kuulutas välja esimese omaloomingukonkursi võitjad

loe: eeter

12:19

Toidublogija: sirelisiirupil on õrn lilleline maitse

11:37

Piljarditrikkide äss Juss Saska: mulle pakuvad huvi just trikilöögid

09:40

Kaplinna maratoni läbinud Jaak Kilmi: see oli nagu pidu!

28.05

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

Raadiouudised

12:45

Petliku ettevõtte käest raha tagasinõudmine osutub tihti keeruliseks ja kulukaks

12:35

Viljandi nukuteatri sulgemine lükkub edasi

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 21 kraadini

12:20

Raadiouudised (29.05.2026 12:00:00)

10:05

Elva gümnaasiumi vastuvõtukord tekitab jätkuvalt tüli

10:00

Magyar üritab Euroopa Liidu raha liikuma saada

10:00

Iisaku bussipeatus sai uue vana klaveri

09:50

Ida-Eestis sajab kohati hoovihma

09:25

Raadiouudised (29.05.2026 09:00:00)

28.05

Avatud tehaste päev laienes seitsmesse maakonda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo