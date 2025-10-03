X!

Macron: varitankeri kinnipidamine viitab uuele plaanile Venemaa survestamiseks

Prantsusmaa president Emmanuel Macron.
Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Leonhard Foeger
Prantsusmaa võimude otsus pidada kinni Vene varilaevastiku tanker Boracay on osa Euroopa uuest strateegiast, mille eesmärk on sulgeda rahastamiskraanid Venemaa jaoks, mis peab Ukrainas täiemahulist agressioonisõda, ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron neljapäeval.

"Me tahame suurendada survet Venemaale, et veenda teda läbirääkimiste laua taha naasma," ütles Macron. "Oleme nüüd otsustanud astuda sammu edasi, liikudes takistamispoliitika jõustamise suunas, kui meie vetes on kahtlaseid laevu, mis on seotud selle salakaubaveoga," lisas ta.

Prantsusmaa riigipea ütles, et NATO liikmed käivitavad lähipäevil konkreetsemad meetmed, et tõhustada tegevust Venemaa varilaevastiku vastu, mille suuruseks ta hindas 800–1000 laeva. Venemaad süüdistatakse mugavuslipuriikide juurde registreeritud vanade tankerite kasutamises sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja nafta tarnimise jätkamiseks oma klientidele, et teenida sõajapidamiseks vajalikke vahendeid.

Macron lisas, et pole veel kindlaks tehtud, kas Boracay osales eelmisel nädalal Taanis toimunud drooniintsidentides, mis sundisid sulgema sealseid lennujaamu. Laev teekond Läänemerest Põhjamerre möödus intsidentide ajal just neist paigust, kus tundmatut päritolu droonid lendasid.

Kopenhaagenis toimunud Euroopa riikide kohtumisel kõnelenud Macron ütles, et ta ei saa välistada seost laeva ja droonirünnakute vahel, kuid seni puuduvad selle kohta tõendid.

Prantsusmaa pidas sanktsioonidealuse tankeri Boracay nädalavahetusel oma ranniku lähedal kinni, saatis laevale oma sõjaväe eriüksuse ning arreteeris kolmapäeval kapteni ja esimese ohvitseri. 

Kreml teatas neljapäeval, et Prantsusmaa aluse kinnipidamine on hüsteeria, mis võib tekitada probleeme ülemaailmsetele energiatranspordile.

"Mis siis, kui Prantsusmaa tekitab tohutuid probleeme kõigile rahvusvaheliste energiaallikate marsruutidele? Mis juhtub?" ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. "Ma arvan, et see kõik on osa sellest hüsteeriast, mida ma varem mainisin," lisas ta.

Prantsusmaa Bresti sadama prokuratuur teatas, et uurib aluse tegevust pärast seda, kui selle meeskond esitas võimude sõnul vastuolulist teavet laeva lipuriigi kohta.

Laeva kaptenit, Hiina kodanikku, süüdistatakse nõuete täitmata jätmises ja tema ärakuulamine on kavandatud 23. veebruarile, ütles Bresti prokurör Stephane Kellenberger. Kõik muud uurimissuunad jäävad Bresti prokuröri pädevusest välja, lisas Kellenberger.

Kahe laevandusandmetega kursis oleva kaupleja sõnul laadis Boracay Venemaa Primorski sadamast 20. septembril peale 100 000 tonni Venemaa riigiettevõttele Rosneft kuuluvat naftat. Laev oli teel India Vadinari sadamasse, kus asub India ettevõtte Nayara Energy rafineerimistehas.

Rosneft, Venemaa suurim naftafirma ja Hiina ning India peamine tarnija, omab Nayara Energys 49 protsendi osalust ja varustab seda toornaftaga. Rosneft ei ole seni vastanud Reutersi kommentaaritaotlusele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

