Iisrael andis õhulööke Iraani sihtmärkide pihta

Iisraeli armee kinnitas, et riigi õhujõud ründasid Iraani lääne- ja keskosas asuvaid sihtmärke. Teheranis, Tabrizis ja Isfahanis oli kuulda mitmeid plahvatus.

Iisraeli teatel oli tegemist vasturünnakuga, kuna Iraan oli varem korraldanud raketirünnaku. Tegemist oli esimese otsese vastastikuse sõjalise kokkupõrkega pärast USA vahendatud relvarahu jõustumist aprillis.

Konflikt puhkes taas möödunud nädalavahetusel. Iisrael ründas Beiruti lõunaosa, väites, et sihtmärgiks oli Hezbollah' juhtimiskeskus. Iraan vastas raketirünnakuga Iisraeli vastu, põhjendades seda Iisraeli tegevusega Liibanonis. Iisrael teatas seejärel, et riigi õhuvägi ründas vastuseks sõjalisi sihtmärke Kesk- ja Lääne-Iraanis.

"Iraani režiim tegi tõsise vea," ütles Iisraeli sõjaväe pressiesindaja, lisades, et Iisrael jätkab oma operatsioone Hezbollah' vastu Liibanonis.

USA president Donald Trump teatas, et püüab pingeid maandada. Trump teatas, et nii Iisrael kui ka Iraan on oma õhurünnakud juba teinud ning tema hinnangul pole edasisteks rünnakuteks enam vajadust.

Hiljem ütles Trump ajalehele Financial Times, et tema dikteerib Netanyahule sõja tingimused. "Mina otsustan kõik tingimused. Tema (Netanyahu) ei anna juhiseid," teatas Trump.